中興展示螢幕下3D結構光設計方案 同步更新第二代螢幕下相機設計

在此次上海MWC 2021期間，中興宣布與深圳企業光鑒科技合作，打造全新螢幕下3D結構光設計方案，藉此解決相機模組放置在螢幕下透光率相對較低，導致無法使用安全層級更高的人臉識別應用問題。

依照中興表示，與螢幕下相機模組設計面臨相同問題，過往用於安全層級更高的3D結構光發射模組，若是從螢幕下位置作動的話，免不了會受到螢幕面板影響，產生折射與透光率相對較低情況，同時也會影響人臉辨識精準度。

而此次與光鑒科技合作打造的螢幕下3D結構光設計方案，則可讓結構光發射器的功率密度提升至目前市售產品的10倍以上，藉此彌補經過螢幕面板造成影響，讓實際形成3D結構光仍可對應金融支付應用的安全層級，同時也能應用在3D建模、AR自拍、3D美顏，或是更精準的人臉識別應用。

除此之外，中興也表示目前螢幕下相機模組對應的螢幕顯示密度也提高兩倍，從先前採用的200ppi提高至400ppi，藉此讓螢幕顯示密度更為一致，並且從原本對應90Hz畫面更新率提高至120Hz。

目前中興說明此次展示技術已經達成可量產階段，但並未透露具體應用時間，有可能會應用在下一款高階旗艦手機產品。

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