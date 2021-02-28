Qualcomm與Lofelt合作 透過軟體方式改善Android手機觸控體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

針對遊戲等操作需求，Qualcomm與Lofelt將以軟體方式提高使用者在手機觸控時的使用體驗。

雖然目前多手機都已經支援更高畫面更新率與觸控反應率，但是除了縮短觸控操作時間，讓使用者在遊戲等需要更快操作反應的內容較為有利，似乎並未有太大優勢。

因此，Qualcomm與Lofelt的合作，將透過軟體方式使觸控體驗提升，藉此讓手機內建震動馬達能對應更豐富的觸覺反饋效果，而非只有單一震動感受。

由於Android手機產品從高階旗艦到入門中階機種採用震動元件有不少差異，因此在App對應震動方式也相對單調，而無法像iPhone或Apple Watch能藉由統一震動元件設計，配合軟體驅動更豐富的震動方式，藉此形成不同操作觸感。

而在Lofelt解釋裡，則強調針對手機開發商打造不同軟體框架，以及開放式API資源，讓不同手機硬體設計能配合調整震動元件運作方式，藉此形成更細膩的震動觸覺體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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