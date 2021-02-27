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Qualcomm在英國遭指控 這原因迫使蘋果、三星手機變相漲價

聯合新聞網 / 楊又肇

英國消費團體Which?不久前向Qualcomm提出控訴，認為Qualcomm憑藉自身在專利與處理器市佔等優勢，導致蘋果三星在內手機產品因技術授權費用增加，進而將相關成本轉嫁給消費者，造成產品售價變相提高。

依照Which?指控內容，將要求Qualcomm為此支付總計4.825億英鎊作為補償，其中涵蓋自2015年起推出的蘋果及三星手機產品，同時更要求依照使用者實際持有手機，提供17英鎊至30英鎊不等金額。

不過，Qualcomm方面則是引述先前美國法院針對聯邦貿易委員會 (FTC)所提出控訴的裁定結果，強調美國第九巡迴上訴法院已經在去年將相同指控內容裁定敗訴，同時也強調本身並未藉由專利、市佔等優勢影響手機產品價位。

同時以目前手機價格來看，實際上售價增加因素並不僅是受到處理器影響，可能還包含螢幕、記憶體、儲存元件等關鍵元件成本增加而提高，處理器售價上漲進只是成為手機產品售價增加的其中一個原因，但並非是關鍵因素。

而就整體來看，確實蘋果與三星手機相比過往售價有所增加，但主要是在高階旗艦款式價格提高，在鎖定大眾市場使用產品的售價反而相對降低，甚至有越來越便宜跡象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 Qualcomm 蘋果 三星

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