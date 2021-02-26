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長期分享網路是否會降低手機壽命？ 內行人揭：肯定會

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文提問，不知經常使用熱點分享網路是否會對手機造成負面影響。示意圖／ingimage
一名網友發文提問，不知經常使用熱點分享網路是否會對手機造成負面影響。示意圖／ingimage

隨著科技的進步，許多民眾在外都手機不離身，而手機壽命的長短則取決於手機本身的品質和用戶平時的使用方法。就有網友發文「長期分享網路會降低手機壽命？」，詢問如果長期分享手機網路是否會導致手機壽命變短？此文一出，吸引許多手機達人前來解答，引發熱議。

一名網友於昨(25)日在PTT的IOS板上發文，透露自己最近搬入離工作地點較近的地方，由於新住處無提供網路，所以同事把自己用手機吃到飽分享到其他設備的做法提供給自己。然而，原PO說明自己週末追劇需要大流量的網路，因此有聽聞手機網路熱點開久了會導致發燙，不知長時間開啟熱點分享網路對手機是否會造成手機壽命降低或是電池損耗率變快等缺點，希望有網友能幫忙解惑。

不少內行人紛紛在文章下方回應，「耗電變快，充電頻率變高，電池壽命就變短」、「壽命降低肯定會，至少電池壽命一定有影響，但這也只是正常損耗」、「所有的零件壽命一定會減少，只是除了電池之外，其他的比較難壞，有機會但是很小」、「長期用會傷電池，朋友用一年健康度82%」、「行動網路比WIFI耗電，然後雙開更耗電，耗電妳就容易邊充邊用或是電量很低狀態再大充，然後電池健康度不佳就影響手機效能」。

除此之外，也有不少網友提供解決辦法，「隨便買個便宜的USB WIFI分享器，插上電腦就會分享WIFI了」、「買一台便宜的大電池安卓來開就不用擔心了，而且還會比iPhone更穩定」、「如果你要省第四台的話，不如買LiTV，便宜、頻道又多」、「買一台可以裝SIM的路由器，回去就把SIM拆下裝路由器，或多辦一個門號來裝」、「其實有些都市新大樓都有合作的網路寛頻，走中華線路，比手機用吃到飽便宜」。

手機 iPhone Wi-Fi

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