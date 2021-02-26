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iPhone XR疑充電自燃奪兩命蘋果挨告 網友嚇：不敢睡覺充電了

聯合新聞網 / 綜合報導
2019年日本愛知縣發生一場火警，造成一對夫婦葬身火窟。如今調查出爐，起火原因很可能是當時正在充電中的iPhone XR手機。圖非新聞當事者，為iPhone XR示意圖。美聯社
2019年日本愛知縣發生一場火警，造成一對夫婦葬身火窟。如今調查出爐，起火原因很可能是當時正在充電中的iPhone XR手機。圖非新聞當事者，為iPhone XR示意圖。美聯社

現代人手機不離身，而趁著就寢時順便幫手機充電，也是許多人的隨手習慣。不過日本曾發生一場火警，被認為很可能是充電中的手機肇事，消息傳出之後讓網友議論紛紛，表示再也不敢把手機放著充電，並且質疑手機業者的品質問題。

根據日本媒體「ITmediaNEWS」報導，2019年秋天，愛知縣一棟兩層樓的屋子發生火警，造成當時正在就寢的一對夫婦死亡。經過消防員鑑定後，判斷起火點在一樓客廳的被爐中。而當時該處正有一台正在充電中的iPhone XR，因此被認為很有可能就是起火原因。

該台iPhone是女性死者在火災前一個星期前才剛買，理應不存在電池損毀、老化等等問題。如今卻是可能的火種，死者家屬認為蘋果官方有必要說明，決定依「製造務責任法」提起告訴。家屬們表示「希望能查明真相，避免同樣的憾事再度發生」，但蘋果官方否認iPhone是肇事元兇。

網友們紛紛議論「我也覺得iPhone有時會異常過熱，感覺這次蘋果官司沒什麼勝算」、「美國的話判決會站在消費者這邊，但日本我看判決會站在企業這裡」、「XR有時不充電都會莫名過熱」、「我也用XR，電池真的問題很多，有時寫還剩20趴也會突然沒電」、「我不敢睡覺時充電了」、「希望給個真相，蘋果不要迴避責任啊。」

日本 火災 iPhone XR iPhone 蘋果

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