旗艦規格打造標準款式 三種版本的Redmi K40系列揭曉

標榜以狠勁要求自己，並且以旗艦規格打造標準款式，Redmi確定在Redmi K40採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，而Redmi K40 Pro與Redmi K40 Pro+則採用Snapdragon 888處理器，另外更配置支援120Hz畫面更新率的E4 AMOLED顯示螢幕、Dolby ATMOS全景聲音效，以及4520mAh電池容量設計，預計會在3月4日先開放中國市場銷售。

不過，目前小米台灣確認不會引進此款手機，但透露將可能推出採不同規格與產品名稱機種，只是現階段仍無法公布具體細節。

至於在Redmi K40系列規格方面，除了處理器規格上的差異，全系列均搭載6.67吋、對應120Hz畫面更新率與1300nits亮度表現的三星E4 AMOLED螢幕，並且標榜對應DCI-P3顯示色域表現與HDR10+顯示效果，同時也對應360Hz觸控反應率，藉此提高觸控操作反應速度，另外更支援True Tone真實色調顯示效果。

而在連網部分，Redmi K40系列雖然因為款式差異採用不同處理器規格，但均支援5G連網功能與Wi-Fi 6E無線網路連接能力，並且支援Dolby ATMOS全景聲音效，電池則對應4520mAh大，對應33W有線快充，可在52分鐘內將手機電量充滿，同時維持7.8mm機身厚度設計。

相機部分，Redmi K40 Pro+配置1億畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及等效50mm的長焦鏡頭，而Redmi K40 Pro則在廣角鏡頭採用6400萬畫素規格，至於Redmi K40在廣角鏡頭則僅採用4800萬畫素規格，其餘鏡頭則均與Redmi K40 Pro+相同。

另外，從Redmi K40 Pro+配置的1億畫素鏡頭支援9合1像素合併功能，更顯示此款鏡頭感光元件採用三星設計產品，並且在支援雙原生ISO情況下，在高光拍攝場景中也能保留暗部細節，避免過曝。

錄影部分，Redmi K40系列支援Audio Zoom功能，並且可配合內建3組收音麥克風讓聲音可在影片中「變焦」縮放，而在靜態拍攝功能也加入諸多濾鏡與拍攝特效。

其他部分則包含搭載振動模式更豐富的X軸線性馬達設計，並且保留小米手機過往常見的紅外線模擬功能，另外也搭載NFC感應器，藉此可對應模擬中國境超過311座城市的交通卡使用。

Redmi K40系列預計從3月4日起開放中國市場銷售，但目前並未有在海外市場推行計畫，因此小米台灣也不會引進此款手機。不過，小米台灣透露將會引進全新手機產品，讓台灣地區消費者也能有不同選擇。

Redmi K40系列分別推出亮黑、晴雲、幻境三種配色款式，記憶體最高可達12GB，儲存容量最高則可達256GB。而Redmi K40 Pro與Redmi K40 Pro+則分別推出墨羽、晴雪與幻境三款配色，但僅Redmi K40 Pro+提供12GB記憶體搭配256GB儲存容量。

建議售價部分，Redmi K40依照規格不同將從人民幣1999元起跳，Redmi K40 Pro則從人民幣2799元起跳，而Redmi Pro+建議售價則是人民幣3699元。

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