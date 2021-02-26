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折疊式iPhone將取代iPad mini？概念影片曝光！

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：gsmarena、yankodesign
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越來越多消費者抱怨手機太大不好拿，所以折疊式設計成為手機製造商的兵家必爭之地，Samsung 三星 Galaxy Fold、Galaxy Flip、Huuawei Mate X …等折疊式手機如雨後春筍陸續推出，就連 Apple 蘋果也累積了許多折疊式手機的專利。

近日有傳聞透露 Apple 蘋果折疊式 iPhone 最快將於 2022 年發表，翻開後的螢幕尺寸可能超過 7 吋，而且 Apple 可能會以折疊式 iPhone 取代 iPad mini

圖片及資料來源：gsmarena、yankodesign
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中國市場研究機構 EqualOcean 公佈最新報告，內容指出 Apple 蘋果公司正在研發折疊式 iPhone ，據稱外型設計類似 Galaxy Z Flip，屬於翻蓋式手機，螢幕大小為 7.3 吋至 7.6 吋之間，而且將會支援 Apple Pencil 手寫功能。

圖片及資料來源：gsmarena、yankodesign
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但擅長製作 iPhone 概念影片的設計師 Svyatoslav Alexandrov 認為 Apple 蘋果不會選擇翻蓋式 iPhone，而是在研發書本折疊式 iPhone，因此他沿用 Galaxy Fold 的名稱，將折疊式 iPhone 命名為「iPhone Fold」，並在 ConceptsiPhone YouTube 頻道發表最新的 iPhone Fold 概念影片。

圖片及資料來源：gsmarena、yankodesign
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Svyatoslav Alexandrov 推測 iPhone Fold 外型將融入 iPhone 12 的設計風格，折疊時與 iPhone 沒有差別、搭載 6.3 吋螢幕，只是手機厚度更厚；翻開後，螢幕會變成 8 吋大小，比 現有的iPad mini 更大一點。

此外，iPhone Fold 的螢幕解鎖將會使用成螢幕下指紋辨識，使用者只要滑動手機就能解鎖螢幕，也就是說折疊 iPhone 不支援 Face ID 臉部辨識，自拍鏡頭的設計不會採用類似 iPhone 12 的瀏海設計。

圖片及資料來源：gsmarena、yankodesign
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至於主相機設計，Svyatoslav Alexandrov 認為 iPhone Fold 將採用類似 iPhone 12 Pro 的三鏡頭設計，有廣角鏡頭、超廣角鏡頭、長焦鏡頭，還有 LED 閃光燈及第二代 LiDAR 光學雷達感測器。

圖片及資料來源：gsmarena、yankodesign
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此外，概念影片還透露 iPhone Fold 將具有 5 種顏色，包括經典的銀色、黑色、金色之外，還會有太平洋藍色和 (PRODUCT)RED 紅色，而且具備 MagSafe 充電功能並支援 5G 行動網路。

國外科技網站 YankoDesign 認為，以 Apple 產品生態系來看，iPhone Fold 嚴格說起來算是結合智慧手機和平板電腦的結合。憑藉著 iPhone Fold ，Apple 蘋果或許將 iPad Mini 生產線停掉，專注開發 iPad Pro 等專業及平板電腦。

科技媒體 Gsmarena 則是持相反意見，因為 iPhone Fold 和 iPad mini 成本差異太大，所以 Apple 蘋果不會用折疊式 iPhone 取代 iPad mini。不過，Gsmarena 認為 Apple 蘋果最終還是會在未來幾年內逐步淘汰 iPad mini，尤其是隨著 iPad 邊框愈做愈窄，外型尺寸也愈來愈小，說不定最新一代的 iPad 尺寸會和第五代 iPad mini 差不多。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：gsmarenayankodesign

iPhone 摺疊式手機 iPad mini

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