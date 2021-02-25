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為何一堆人搶買「二手」福利機？ 網嘆：其實就是賭人品

聯合新聞網 / 綜合報導
被拆封退貨的手機經過檢修後，會以「福利機」名義再重新上架銷售。示意圖／ingimage
被拆封退貨的手機經過檢修後，會以「福利機」名義再重新上架銷售。示意圖／ingimage

不少消費者會透過網購平台購買3C產品，其中售價低於市面價格的「福利機」就經常被視為搶購目標，但這就令一名網友好奇，表示福利機售價也只便宜3千塊左右，「為何還是有一堆人搶買拆封退貨、保固不完整的福利機？」貼文一出，立刻吸引網友熱議。

原PO在PTT手機板發文表示，他發現iPhone 12 mini才剛上市不久，就看到購物網站出售「福利機」，但64G規格就以2萬元出售，比定價便宜3千塊，而128G規格則以2萬2千元販售，同樣比市價便宜3千元左右，價差似乎都不大。

原PO透露，全新的128G規格手機也只比福利機貴個1千多元，心想買全新手機會比較保險，但眼看福利機還是一支支出售，就算跟全新只差1千5百元也還是有人買，讓他不禁納悶「為什麼標榜拆封，保固不完整的福利機還是有人會買？」

文章曝光後引起網友熱議，部分網友就坦言「買福利機就人品二次判定啊，除非要便宜，不然不要賭」、「其實就是看需求，有些人沒有新品的疙瘩及堅持」、「不是所有人都介意外觀，便宜夠多我也買過福利機，小刮痕裝個保護套當沒看到就好」、「福利機就是使用痕跡不同程度的二手機，12 mini還很新，前代旗艦機種就降很多了」、「二手、展示、福利機就都是賭人品，只要功能正常也沒多少人會去再拿去驗貨，即便裡面零件都變副廠的」。

除此之外，也有其他網友給出建議，「福利機不能只看價格，要看平台商家售後服務，期限不等的保固或便於退貨也得一併考量」、「運送中塑膠膜破導致外盒污損，也是會打成福利機，但等於是開封但未使用，展示機是最次等的」、「福利機也有分，有的只是外包裝問題、退貨拆封品之類」。

PTT 網購 3C

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