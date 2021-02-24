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他「手機過熱」上網求助 網神回：神明會發火！

聯合新聞網 / 綜合報導
他發問「為何手機總是過熱？」，引起網友熱烈討論。圖／Ingimage
他發問「為何手機總是過熱？」，引起網友熱烈討論。圖／Ingimage

現今有許多人使用手機頻率過高，甚至有依賴傾向，常導致手機過熱、當機等問題。有網友分享，常感覺手機容易發燙，便好奇發問，「難道我拿到機皇嗎？」

一名網友於《爆廢1公社》上發文分享，近日他經常感到手機有過熱、發燙的情況，但因原PO所持有的手機型號較新，讓他不禁提出疑惑「有人跟我一樣拿iPhone 12嗎？我的手機容易發燙，難道我拿到機皇嗎？」，他更於文末憂心忡忡道「會不會打傳說打到一半爆炸？」，並貼出手機照片。

網友一看，過熱原因秒曝光。圖擷自爆廢1公社
網友一看，過熱原因秒曝光。圖擷自爆廢1公社

網友紛紛點出手機過熱的「真正元凶」，「感覺是它太熱了而已！裝殼已經很熱了，還塞其他的東西在手機殼裡」、「後面塞這麼多東西無法散熱當然燙」、「不建議在手機背面塞東西，影響散熱，手機殼也有關係」、「你用的殼跟後面放太多東西阻礙散熱…會燙根本不意外」。

也有網友KUSO留言，「應該是玄天上帝快發起來了，玄天上帝也想玩傳說」、「玄天上帝表示：每天都在洗三溫暖」、「玄天上帝會保護你」、「上帝被你關起來會發火啊！」、「夏天你穿發熱衣又穿外套不熱嗎？」、「上帝爺叫你少玩手機」。

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