華為手機目前在台發展處「等待」階段 榮耀品牌依然未考慮引進

宣布與燦坤3C合作銷售MateBook 14消息之餘，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海接受訪談時表示，不會放棄台灣地區的手機業務發展，只是礙於目前全球晶片因為疫情等因素短缺，因此現階段處於「等待」階段。

依照雍海說明，目前處於「等待」階段，主要還是受到華為取得晶片資源受限，同時也包含全球晶片供貨受限，使得手機在內產品生產數量不比過往規模，因此也影響中國以外的海外市場佈局。

以手機為例，現階段雖然仍維持與電信業者合作銷售，但會以現有庫存銷售為主，若庫存清空之後，暫時不會再繼續供貨，同時也暫時沒有引進新機計畫，至於後續也會看華為在海外市場發展策略佈局。

此外，在網通產品方面也同樣因為晶片短缺問題，使得此類產品目前在台灣銷售也受到影響。

而在目前榮耀從華為體系拆分獨立，並且陸續與Qualcomm等業者恢復供貨關係，日後是否有機會將相關產品代理引進台灣市場，雍海說明目前主要還是看榮耀品牌目前市場策略而定，就其理解榮耀品牌當前狀況會以穩定中國境內市場為優先，暫時還沒有大規模進軍海外市場計畫，因此目前也還沒有考慮透過代理方式引進台灣市場。

在目前手機產品幾乎處於「等待」情況下，雍海強調依然會秉持華為「1+8+N」的市場策略，即便代表手機產品的「1」發展受限，依然可以在其他關聯產品有所發展，因此今年將會更著重筆電產品銷售，同時也會加強智慧穿戴裝置與聲音類產品佈局。

不過，在智慧車載裝置與智慧物聯網應用部分，雍海認為雖然這些項目也是華為主力發展項目，但考量目前在台灣市場能複製成功經驗的場景仍不多，因此仍處於觀望階段。

至於在筆電產品於台灣市場競爭部分，雍海坦承確實目前華為品牌筆電整體市佔並不明顯，但認為將能藉由鎖定高階使用體驗爭取更多高階筆電產品市場，同時也不排除擴展更多產品類別，藉此延伸更多使用需求市場。

《原文刊登於合作媒體與燦坤3C合作銷售MateBook 14消息之餘，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海接受訪談時表示，不會放棄台灣地區的手機業務發展，只是礙於目前全球晶片因為疫情等因素短缺，因此現階段處於「等待」階段。

依照雍海說明，目前處於「等待」階段，主要還是受到華為取得晶片資源受限，同時也包含全球晶片供貨受限，使得手機在內產品生產數量不比過往規模，因此也影響中國以外的海外市場佈局。

以手機為例，現階段雖然仍維持與電信業者合作銷售，但會以現有庫存銷售為主，若庫存清空之後，暫時不會再繼續供貨，同時也暫時沒有引進新機計畫，至於後續也會看華為在海外市場發展策略佈局。

此外，在網通產品方面也同樣因為晶片短缺問題，使得此類產品目前在台灣銷售也受到影響。

而在目前榮耀從華為體系拆分獨立，並且陸續與Qualcomm等業者恢復供貨關係，日後是否有機會將相關產品代理引進台灣市場，雍海說明目前主要還是看榮耀品牌目前市場策略而定，就其理解榮耀品牌當前狀況會以穩定中國境內市場為優先，暫時還沒有大規模進軍海外市場計畫，因此目前也還沒有考慮透過代理方式引進台灣市場。

在目前手機產品幾乎處於「等待」情況下，雍海強調依然會秉持華為「1+8+N」的市場策略，即便代表手機產品的「1」發展受限，依然可以在其他關聯產品有所發展，因此今年將會更著重筆電產品銷售，同時也會加強智慧穿戴裝置與聲音類產品佈局。

不過，在智慧車載裝置與智慧物聯網應用部分，雍海認為雖然這些項目也是華為主力發展項目，但考量目前在台灣市場能複製成功經驗的場景仍不多，因此仍處於觀望階段。

至於在筆電產品於台灣市場競爭部分，雍海坦承確實目前華為品牌筆電整體市佔並不明顯，但認為將能藉由鎖定高階使用體驗爭取更多高階筆電產品市場，同時也不排除擴展更多產品類別，藉此延伸更多使用需求市場。" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》