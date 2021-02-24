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OPPO展示「遠距無線充電」 更多業者加入VOOC閃充技術生態

聯合新聞網 / 楊又肇

2018年宣布對外開放授權VOOC閃充技術，並且持續吸引眾多業者加入後，OPPO在此次上海MWC 2021宣布包含VW、恩智浦與Anker三家業者都會加入VOOC閃充技術生態圈。

其中，Anker其實在去年就已經與OPPO簽署VOOC閃充技術授權合作，此次推出的充電器與行動電源，分別基於VOOC閃充技術的20W快充效果，以及對應18W USB-PD規範的快充模式。

至於恩智浦則是提出名為MWCT2013A無線車充解決方案，在相容40W充電功率的AirVOOC閃充技術基礎上，依然可符合Qi無線充電設計規範，並且相容WPC提出的Qi v1.2.4，以及v1.3版本設計，另外也支援多線圈自由擺放充電，以及可透過OTA韌體更新方式升級特性。

而VW則將採用恩智浦此款解決方案，並且用於即將在中國市場推行車輛產品，讓使用者能更方便透過無線閃充技術補充手機電量。

另外，OPPO更展示旗下隔空無線充電技術，標榜能實現高達7.5瓦的無線充電功率，但基本上還是要配合搭載磁共振無線充電設計的環境，並且必須以一定角度握持手機才能實現高功率無線充電效果，顯示距離實用性仍有一段距離。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 上海 OPPO

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