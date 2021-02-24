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realme採「雙平台雙旗艦」策略 GT將推黃黑拼接的皮革「曙光」版本

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然預計在3月4日才正式揭曉新款旗艦手機realme GT具體細節，但在稍早於上海MWC 2021期間，realme不僅宣布今年將以「雙平台雙旗艦」目標發展，將全面佈局中高階產品線，滿足使用者從入門到旗艦各個價位帶需求，同時也公布realme GT具體外觀，將包含黃黑拼接而成的皮革「曙光」版本，以及先前透露的玻璃背蓋版本。

依照realme說明，未來將以搭載Qualcomm Snapdragon 800系列處理器，以及聯發科天璣1000系列處理器打造雙平台旗艦手機，分別著重運算效能與影像表現特性發揮，讓使用者能在旗艦手機有多元選擇。

而接下來準備推出的realme GT系列手機，將會隸屬於著重運算效能表現的旗艦機種，並且藉由Snapdragon 888處理器發揮更高運算使用特性。

此外，realme GT將推出採用黃黑拼接而成的皮革「曙光」版本，透過撞色效果詮釋速度表現，同時也以此致敬GT賽車設計感，而先前公布的玻璃背蓋版本則會作為額外選項。

其他部分，realme也透露新機將會採用120Hz畫面更新率螢幕、線性振動馬達、12GB LPDDR5記憶體，以及3D鋼化液冷散熱系統設計，並且支援65W有線快充，而背面主相機模組則會搭載6400萬畫素在內三鏡頭設計。

具體細節部分，realme預計會在3月4日當天揭曉。而當天也會有nubia的紅魔手機6準備揭曉，同時魅族更預告將在3月3日於珠海揭曉以魅族18系列為稱的雙旗艦手機，預計搭載新版Flyme 9作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

上海 realme

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