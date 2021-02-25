Google Pixel 6具備臉部及螢幕下指紋辨識 是傳聞還是一場誤會？

Google 近期釋出的 Android 12 開發者預覽版程式碼讓許多開發者相當興奮，並試圖挖掘其中的新功能，尤其是日前《XDA 開發者論壇》總編輯 Mishaal Rahman 在 Twitter 推特表示他發現在 Android 12 程式碼的一段文字寫著「透過臉部和指紋辨識解鎖手機」，難道是暗示 Pixel 6 將同時有臉部和指紋 2 種解鎖方式？

圖片及資料來源：Phonearena、Mishaal Rahman（@MishaalRahman） Twitter

事實上 Mishaal Rahman 雖然在程式碼發現 Android 12 支援使用臉部及指紋解鎖手機，但他也表示除了這一段話之外，程式碼裡沒有其他的內容。

圖片及資料來源：Phonearena、Mishaal Rahman（@MishaalRahman） Twitter

對於自己在程式碼發現的內容，Mishaal Rahman 評論認為 Android 12 終於增加原生支援螢幕下指紋辨識是個好訊息，並緊接著說這項功能進入 Android Open Source Project (AOSP) 原始碼可能會讓人們合理推測下一代的 Pixel 可能會具備這項功能。

Mishaal Rahman 的評論經過各方轉載後，變成 Android 12 開發者預覽版洩密，傳聞 Google Pixel 6 將同時搭載臉部及螢幕下指紋辨識辨識解鎖功能。

圖片及資料來源：Phonearena、Mishaal Rahman（@MishaalRahman） Twitter

對於自己的評論被擴大解讀，Mishaal Rahman 在 Twitter 大喊「Oh no 哦不」，似乎相當驚訝。

Mishaal Rahman 進一步推文稱自己不想要給含糊的預測。如果有什麼新功能的話，他會直說，只是目前沒有的切確證據可以顯示。

至於有關 Google Pixel 6 的傳聞，據傳很可能會回復成旗艦手機定位，預期可能會搭載 Qualcomm Snapdragon 888 旗艦處理器，而且有傳聞透露新機將在 2021 年 10 月前上市。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：Phonearena、Mishaal Rahman（@MishaalRahman） Twitter