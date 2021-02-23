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拿iPhone 12 pro max「小拇指痛到長繭」 使用者頻點頭認同
蘋果手機的規格、外型、售價經常是網路熱門話題，近日一名女子指出iPhone 12 pro max的缺點，沒想到竟掀起不少網友共鳴。
原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「以前拿iPhone 7的時候都覺得手很舒服，但自從換了12 pro max後，小拇指痛到長繭，平常習慣單手滑手機，想問是不是我拿手機方式錯誤」。
貼文一出，網友留言回應，「12 pro真的滿重手會酸，以前拿iPhone xs max還不會」、「我i8換12 pro也是左手小拇指長繭」、「我也會小拇指長繭，而且剛開始拿有困難狂打錯字，因為螢幕變大很多」、「有同感，我從8跳到12，突然覺得手感超不對」、「我男生也覺得12 pro max超大支，現在還沒辦法習慣手握的感覺，手指超容易酸」。
也有人建議可以買「指環扣」來做輔助，「有一個東西叫做指環扣，可以用中指固定，小拇指就不用一直撐住手機，最終導致發炎」、「手機殼要加輔助帶／扣／環」。
綜合比較iPhone 12系列5G手機，iPhone 12 mini螢幕尺寸為5.4吋，重量133g、iPhone 12 pro的螢幕尺寸為6.1吋，重量187g、iPhone 12 pro max配備6.7吋螢幕，重量為226g。
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