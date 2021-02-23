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蘋果申請螢幕下指紋辨識設計專利 涵蓋Face ID應用情境
蘋果近期於美國專利與商標局獲准使用的設計專利中，顯示未來將打造螢幕下使用的Touch ID指紋辨識功能，甚至也能應用在其他物聯網裝置，作為身分驗證識別。
在蘋果於今年2月18日獲准的專利內容敘述中，說明將使可識別生物特徵資訊，例如指紋、掌紋、3D臉部特徵，以及視網膜特徵的光電感測元件隱藏在螢幕等材質底下，藉此檢驗使用者身分。
同時，專利敘述也提及此類設計可應用在安全、健康監測，或是娛樂應用，亦即除了可用於身分驗證，還包含可用於檢測心電脈搏、眼部掃描，或是透過光電感測方式操作裝置。
從專利內容判斷，蘋果已經著手構思將Touch ID應用在更多設計形式與裝置，同時也包含將Face ID應用在更多使用情境，而對於未來新款iPhone及iPad裝置設計，甚至也能實現更直覺的螢幕下指紋識別使用模式。
目前許多中國品牌手機都已經搭載螢幕下指紋辨識功能，同時Qualcomm也已經前後推出兩款藉由超音波原理打造的螢幕下指紋辨識設計，未來若蘋果也加入螢幕下指紋辨識設計應用，意味日後將會有更多裝置廣泛對應指紋解鎖使用特性。
不過，目前蘋果並未透露未來是否計畫在新款裝置採用螢幕下指紋辨識設計，實際上也有可能只是為了特定需求註冊此項專利。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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