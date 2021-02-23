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蘋果的MagSafe介面行動電源配件 似乎面臨不少設計挑戰
先前在iOS 14.5原始編碼內容暗示蘋果有可能推出採MagSafe介面設計的行動電源配件後，彭博新聞從消息人士得知此款行動電源配件已經進入原型設計階段，但卻面臨即便行動電源電池正常情況下，依然會顯示電池過熱情況，同時蘋果目前也正著手解決iPhone 12在安裝保護殼或未安裝保護殼時的MagSafe裝置吸附使用問題。
由於MagSafe介面採磁吸固定方式使用，但磁吸距離有一定限度，因此一旦保護殼厚度較厚，或是材質造成磁吸力道減弱，就無法讓MagSafe裝置順利使用。
而蘋果目前已經設法解決上述問題，但不確定會以什麼方式改善，其中更可能涉及硬體部分改良。至於軟體識別判斷問題，則預期可透過韌體更新改善，預期會在下一版更新內獲得解決。
不過，如果問題始終無法獲得改善，蘋果有可能比照過去推出對應三組裝置同時充電的AirPower，最後讓此項產品終止開發。
目前蘋果計畫以MagSafe介面設計創造全新市場生態，因此除了對應無線充電使用模式，蘋果日前也在申請專利中提到可藉由搭載MagSafe介面的筆電裝置，讓同樣支援MagSafe介面的iPhone或Apple Watch進行無線充電，此外也可能讓現有MacBook機種改為MagSafe介面般磁吸充電設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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