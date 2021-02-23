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華為全新螢幕可凹折手機 透過楔形設計讓折合縫隙更密

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前預告後，華為正式揭曉全新螢幕可凹折手機Mate X2，並且比照三星Galaxy Z Fold系列機種採用螢幕向內凹折設計，並且在凹折時可透過配置於外側的6.45吋螢幕進行一般操作，而主螢幕攤開後則可達8吋顯示範圍，整體重量則為295公克。

規格方面，主螢幕採用解析度為2480 x 2200，而外部螢幕則採用2700 x 1160，並且在左上角採用長橢圓形的開孔設計，分別配置1600萬畫素視訊鏡頭，以及多光譜色溫感測元件。

內外螢幕均對應90Hz畫面更新率，但內部螢幕僅支援180Hz觸控反應率，而外部螢幕則可達240Hz。此外，華為表示內部螢幕表面採用磁控奈米光學膜設計，強調僅會有些微的折痕，同時凹折機構採用雙螺旋水滴鉸鏈設計，標榜採用碳纖維與高硬度鋼材設計，將可承受2100MPa的壓力，並且與具備高度安全等級汽車B柱有更高硬度表現，意味Mate X2不會輕易地因為異常人為操作造成損壞。

為了讓螢幕凹折時能有更密合表現，因此Mate X2機身攤開後會呈現一邊厚、一邊薄的楔形設計，並且在凹折後能更加密合，同時在攤開使用時可以讓重心集中在較厚位置，藉此讓單手持握操作更方便，而較厚位置也能放置電池與主相機模組。

主相機部分同樣獲得徠卡技術授權，分別採用的是5000萬畫素、具備RYYB感光元件與光學防震設計的廣角鏡頭，以及1600萬畫素設計的超廣角鏡頭，另外則配置1200萬畫素、同樣搭載RYYB感光元件與光學防震設計的3倍遠距鏡頭，並且配置對應800萬畫素的10倍潛望式遠距鏡頭。

硬體規格則採用包含Kirin 9000 5G處理器、配置256GB或512GB儲存容量，以及對應4500mAh容量電池設計，支援高達55W有線快充，作業系統一樣搭載Android為基礎的EMUI 11版本，但預計可在今年4月升級為華為自製作業系統鴻蒙 (HarmonyOS)，同時預計加入華為針對螢幕可凹折手機打造的折疊開放框架，以及設計規範，並且說明目前在中國境內前200款熱門使用App都已經針對Mate X2的8吋螢幕設計最佳化。

顏色部分，Mate X2預計推出黑、白、藍、粉四款配色，建議售價依照儲存容量差異分別為人民幣17999元與18999元，預計從2月25日起開放中國市場銷售，但目前台灣地區並未有引進上市計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 華為 可凹折手機

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