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同樣與騰訊合作 nubia將在3月4日搶先推出搭載S888處理器的紅魔手機6

聯合新聞網 / 楊又肇

原本預期即將在3月10日正式揭曉的ROG Phone 5，將會成為第一款搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器的遊戲手機，但顯然nubia確定會搶先一步在3月4日公布同樣與騰訊遊戲合作的紅魔手機6，一樣搭載Snapdragon 888處理器。

依照nubia總裁倪飛說明，紅魔手機6將會搭載四項最快科技，並且採用業界頂級散熱系統設計，其中包含以手機內建風扇設計散熱，在遊戲遊玩部分更與騰訊遊戲合作客製化Solar Core遊戲加速引擎。

在設計特性中，預期包含支援更高畫面更新率、更低網路傳輸延遲，以及更快的觸控反應速度，另外也包含對應120W快速充電技術，另外也將與騰訊遊戲合作專屬福利。

今年除了nubia即將推出的紅魔手機6，以及華碩預計推出的ROG Phone 5，預期聯想旗下藉由Legion品牌打造的手機，今年也會推出更新款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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