同樣與騰訊合作 nubia將在3月4日搶先推出搭載S888處理器的紅魔手機6

一直以來 Email 和手機號碼都是線上服務用來驗證使用者身分的主要方式，現在還加入直接以第三方帳號例如 Google、Facebook 註冊登入，這些過程不外乎是減少被短時間內大量註冊或濫用的可能性，但某些時候我們並不希望被知道真實身分，就可以使用一些方法繞過驗證，例如註冊時透過用後即丟的暫時信箱收驗證信，手機方面也有臨時手機號碼可以使用，就能夠在不被得知真實資料的情況下完成註冊或通過身分認證等程序。

2021-02-19 16:03