報導指稱蘋果著手與多家光達元件廠商洽談合作 確保未來供貨正常

彭博新聞報導指稱，蘋果目前著手與多家LiDAR光達元件供應商洽談合作，預期在未來4-5年內容可獲得技術領先產品供應。

若沒意外的話，蘋果此舉不僅能確保用於iPhone、iPad裝置上的LiDAR元件供貨數量穩定，同時也能將LiDAR元件應用在傳聞中的擴增實境頭戴裝置，甚至近期也有不少傳聞的車輛產品。

蘋果從2014年便傳出將以「Project Titan」名稱打造自動駕駛車輛，直到近期更傳出已經完成多數車輛產品所需軟體、演算法，以及底層處理器，但是距離讓產品實際問世，顯然還需要一些時間。

在先前說法中，天風證券分析師郭明錤表示蘋果自駕車輛將會在2023年至2025年之間問世，同時認為蘋果此項產品仍處於相當早期發展階段，實際對外發表時間仍有可能延後。

而就相關傳聞顯示，蘋果已經與外部合作廠商打造用於測距，並且協助自駕車輛建構3D立體視覺的光達元件，其中部分光達元件技術源自蘋果內部開發設計，但不確定是否與iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max採用光達設計相仿。

電池部分則預期採用單芯設計，並且採用活性材料填充的電池規格，其中包含磷酸鐵鋰成分，藉此降低電池使用過程發熱情況，不僅可讓電池對應續航距離更長，同時也能確保使用安全。

至於在近期消息裡，現代集團原本透露正與蘋果進行車輛產品合作洽談，但考量現代品牌高度問題，計畫透過旗下Kia品牌與蘋果合作代工事宜。不過，蘋果似乎因為現代提前透露消息，因此中止與現代持續洽談，同時現代後續也避談與蘋果合作細節。

除了與現代集團洽談合作，蘋果先前似乎也考慮與NISSAN合作，同時市場更認為蘋果未來有可能與通用汽車、PSA集團合作打造車輛產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》