華碩證實新款手機就是「ROG Phone 5」 3/10晚間7點正式亮相

日前預告將推出的ROG Phone新機，稍早由華碩確認正式名稱就是ROG Phone 5，並且將於3月10日晚間7點透過《For Those Who Dare》線上新品發表會形式揭曉具體細節。

依照先前傳聞，ROG Phone 5將採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，預期採用尺寸達6.78吋的OLED顯示螢幕，並且以極窄邊框形式打造，電池容量則增加至6000mAh，並且加入有線快充技術，將由華碩提供60W或65W快充充電器。

此次較特殊設計，則在於背蓋採用類似ROG Zephyrus G14上蓋Anime Matrix燈組設計，將透過可程式化背光mini LED燈組呈現不同客製化點狀圖像內容。

從先前預告內容出現的白羊座星象排列顯示，或許意味新款ROG Phone將以希臘神話「Aries」作為產品代號，藉此呼應本身旗艦遊戲手機定位。另外，從牡羊座對應月份介於3月至4月間，意味華碩今年將會以更快時間推出新款ROG Phone。

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