蘋果獲得iPhone顯示螢幕專利：刷新率最高可達240Hz

根據Patently Apple專利網站報導，美國專利和商標局今天公佈的一項新的蘋果專利，描述了一種iPhone顯示螢幕技術，在啟用高刷新模式後，可能會以2倍、3倍甚至4倍的原生刷新率更新內容。例如，一款採用60Hz顯示螢幕的iPhone將能夠將其可變刷新率自動提高到120Hz、180Hz或240Hz。

螢幕刷新率指的是顯示器每秒鐘刷新多少次。刷新率越高，顯示螢幕上的內容就越流暢。目前所有iPhone的刷新率都是60Hz，但自2017年起，所有iPad Pro機型都採用了ProMotion技術，可實現最高120Hz的可變刷新率。

傳言iPhone 13將根據用戶在設備上做的事情，自動在60Hz和120Hz之間切換，以保護電池壽命。雖然設備在60Hz和120Hz之間切換的能力並不新鮮，但描述iPhone將刷新率推到180Hz或240Hz的能力的專利。

到目前為止，iPhone上還沒有120Hz的刷新率，這可能與蘋果在增加ProMotion等可能不利於電池壽命，或整個系統性能的功能時往往會小心翼翼有關。有傳言稱，蘋果將通過在iPhone 13機型上採用低功耗LTPO顯示技術來克服這一耗電難題，在不對電池壽命造成明顯影響的情況下實現120Hz。

更高的螢幕刷新率可能對幾個應用有利，例如遊戲和AR增強現實。如果用戶只是簡單地看電影或給朋友發訊息，顯示螢幕可以切換回60Hz的原生刷新率，以此來節省手機電池壽命。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》