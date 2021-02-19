蘋果找到iPhone傳輸線易斷解決方法：而且不影響美觀

如果曾經在包包隨身攜帶或是在車上使用iPhone Lightning傳輸線，你已經知道它是多麼脆弱。蘋果現在可能有一個解決方案，它可以保護任何類型的傳輸線電纜。

蘋果解決Lightning傳輸線磨損方法

在名為「具有可變剛度的電纜」的專利申請當中，電纜在終端點附近的彎曲可能會對連接造成不必要的折損，這可能導致電纜故障，因此，通常在電纜的末端區域周圍提供一個由剛性材料製成的應力消除套管，電纜可以包括一個由具有均勻厚度的外套管包圍的電纜芯。

具有第一剛度的第一縱向部分(例如，對應於柔性電纜)，具有第二剛度的第二縱向部分(例如，對應於剛性電纜)，以及在第一和第二縱向部分之間的第三縱向部分。

這項專利使用強度更高的材料覆蓋電纜末端，並且這種材料慢慢變薄，實現柔韌性的連續變化效果。這種方法既能保證數據線末端的強度，還不會影響到美觀。