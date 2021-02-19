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三星螢幕下相機設計 預期應用在新款螢幕可凹折手機

聯合新聞網 / 楊又肇

三星在CES 2021期間展示以OLED面板打造的概念筆電中，加入名為UPC (Under Panel Camera)的螢幕下相機設計，相關消息指稱將可能應用在新款螢幕可凹折手機

依照過去曾曝光不少新機消息的@冰宇宙 (Ice Universe)表示，三星依然有相當高可能性會將螢幕下相機設計用於今年預期推出的Galaxy Z Fold 3。

不過，依照過往三星將部分新技術率先用於入門、中階手機產品，此項設計也有可能會先出現在Galaxy A系列手機測試水溫，進而用在高階旗艦手機產品。

過去已經有不少螢幕下相機模組設計，但多半還是處於研發階段，因此實際拍攝效果並不理想，並未實際應用在市售產品。不過，從三星目前開始對外展示實際設計應用，同時也取得相關專利之後，預期此項設計接下來將會陸續應用在三星旗下產品。

除了可能率先應用在拍攝解像表現要求相對不高的筆電，或是顯示器產品，三星目前也可能會將此項設計套用在家電或物聯網裝置。預期三星日後也會將此項設計應用在手機產品，但初期預期還是會先應用在入門或中階手機產品，後續才會開始用在高階旗艦手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 三星 可凹折手機 螢幕

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