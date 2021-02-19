3月揭曉！realme確認新款旗艦機以「GT」為稱 有望支援125W有線快充

realme去年宣布搭載Snapdragon 888處理器、代號「Race」的全新系列手機產品，稍早由realme副總裁暨中國區總裁徐起證實將以Realme GT為稱，並且確定將在3月4日當天對外公布具體細節。

硬體規格除了搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，相關消息也指稱此款手機將搭載6.8吋、左上角開孔設計，同時採用3200 x 1400解析度的螢幕規格，並且搭載12GB記憶體與5000mAh電池容量，並且支援125W有線快充技術。

而主相機部分，則有可能採6400萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭與同為1300萬畫素的遠焦鏡頭。

至於台灣地區也計畫引進此款手機，但目前暫時仍未有具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》