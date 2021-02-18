紅到國外「萬秀的洗衣店」照片出自iPhone 張瑞夫用衣物穿搭找回祖父母熱情

去年在台灣走紅，甚至吸引不少國外關注的「萬秀的洗衣店」，今日 (2/18)在蘋果邀請下，萬吉和秀娥的孫子張瑞夫 (Reef)在2月21日於Apple信義A13展開Today at Apple攝影研究室課程之前，分享有關陪伴自己長大的洗衣店故事，以及如何藉由iPhone紀錄祖父母之間互動，並且透過客人長年未取回送洗衣物穿搭重新找回祖父母的熱情。

張瑞夫認為，攝影是一種關係，同時也是與被攝人之間的溝通關係呈現，之所以會構思藉由客人長年未取回送洗衣物，讓祖父母穿搭產生不同時尚感，一方面結合祖父母從1951年就開始經營的洗衣店工作，另一方面則串接祖父母本身也愛拍照，再加上本身與祖父母從小一起長大的情感聯繫，因此藉由「萬秀的洗衣店」紀錄彼此之間情感。

至於「萬秀的洗衣店」走紅，是否改變原本洗衣店的生意？張瑞夫表示其實並沒有太大改變，但是確實有更多人知道可以透過這樣的洗衣店清洗衣物，同時也有不少人因為「萬秀的洗衣店」名聲大漲，才想到有衣服還在這家洗衣店。

因為經營「萬秀的洗衣店」Instagram帳號，也使得張瑞夫與自己的祖父母再次有重新認識的機會，同時也讓左鄰右舍有更深的互動，更讓祖父母順利找回原本生活中應該存在的熱情。

▲開始經營「萬秀的洗衣店」，是因為疫情使得張瑞夫有更多時間留在台灣，才發現祖父母對於生活的熱情逐漸消失

▲將洗衣店的衣服與祖父母愛拍照兩件事情串接，變成溝通的一部分

▲張瑞夫與一手推動的「萬秀的洗衣店」

▲送洗後的衣物使用標籤，隨著年代不同已經改變，但送洗衣物的人可能因為不同因素而沒有來領回

在每一次穿搭過程中，張瑞夫表示祖父母總是可以說出每一件送洗衣物，以及自己衣櫃中存放衣物背後的故事，同時也能發現其實許多流行元素，在很早之前就已經存在，只是透過不同穿搭方式而創造不同流行，因此也讓張瑞夫更加珍惜身邊的衣物，而不會因為快時尚、更便宜價格造成浪費。

但是在溝通過程，難免還是會有遇到理念不同、價值觀不一樣的情況，因此張瑞夫想到以「共感」方式，讓自己與祖父母一起改變，而不是單方面希望對方改變，同時在穿搭過程中也會鼓勵祖父母做出不一樣的嘗試，並且從中傾聽祖父母回應感受，藉此產生全新互動。

▲張瑞夫表示，其實很多流行元素在祖父母那一代就已經出現，只是隨著時間而有不同組合

例如，張瑞夫在拍攝過程中會詢問祖父看美女時的心情，或是詢問祖母目送客人離開時的手勢，藉此讓祖父母能更自然融入拍攝情境，同時也能在衣物穿搭過程中聽到祖父母過去曾經發生的故事。

紀錄祖父母穿搭所使用工具部分，張瑞夫原本有想過使用單眼相機，但考慮自己在操作上並不熟悉，因此最終還是選擇比較常用的iPhone，並且透過內建相機App進行拍攝，同時藉由內建編輯工具調整曝光、飽和、色溫與暈邊，同時也強調不使用任何濾鏡，藉此保留鏡頭下最真實情感。

▲透過溝通，讓祖父母更融入拍攝情境內，同時也加深彼此之間的互動關係

▲在衣物穿搭過程中，祖父母也會各自敘說背後關聯的故事

而張瑞夫在拍攝過程中的秘訣，則是開啟相機中的格線，藉此更容易捕捉畫面中的水平線，避免讓拍攝畫面過於傾斜，並且透過人像模式捕捉淺景深效果。

將店內超過20年未被取回的送洗衣物，變成祖父母身上時尚穿搭品項，並且透過影像紀錄，張瑞夫認為不僅連結衣服背後的故事、祖父母之間的情感，同時也成為一種創作，甚至也能讓像是「萬秀的洗衣店」這樣位於台中后里的一家普通洗衣店能被更多人知曉。

▲透過框線找出畫面中的水平線，讓視覺變得更平穩

▲藉由人像模式淺景深拍攝效果帶出畫面情感

▲透過調整曝光、飽和、色溫與暈邊，讓被拍攝的祖父母能在畫面中更加突出

▲張瑞夫透過平常視為平常的老舊衣物，讓祖父母重新找回生活熱情

▲除了透過洗衣店內多年未有人領回清洗衣物進行穿搭，祖父母也會重新穿上年輕時候的衣物，並且敘說當年的故事

編按：「萬秀的洗衣店」背後操手張瑞夫將在2月21日下午2點30分至4點之間，於Apple信義A13透過Today at Apple攝影研究室與大家分享用影像說故事的靈感來源，進行人像攝影指導，藉由角度、姿勢以及感受的細微，捕捉拍攝對象的自然流露。

▲張瑞夫將在2月21日下午2點30分至4點之間，於Apple信義A13透過Today at Apple攝影研究室與大家分享用影像說故事的靈感來源

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》