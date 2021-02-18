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Android 12代號「Snow Cone」 最快2月下旬釋出開發者預覽版本

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，今年預計釋出更新的Android 12 (Android S)是以「Snow Cone (雪花冰筒)」作為內部開發代號。

而在去年釋出更新的Android 11，依照Google Android工程部門副總裁Dave Burke透露，則是以「Red Velvet Cake (紅絲絨蛋糕)」作為內部代號名稱。

Google從2019年就不再對外公布Android版本代號，同時也取消以英文字母代稱方式，統一採用以數字標示版本方式命名，藉此讓使用者更容易識別版本新舊，因此從Android 10之後的正式名稱，便不再額外冠上以甜點命名的代號名稱。

接下來預期會在2月期間率先針對開發者釋出Android 12 Developer Beta測試版本，將會在操作介面進行調整，其中包含色彩設計、Google Play Store介面調整，以及包含支付使用體驗與更多的隱私控制選項，另外在對話框設計也會有不同呈現形式。

同時，最先可使用Android 12 Developer Beta測試版本的手機將以Pixel 3以後機種為主，但預期Google也會針對部分OEM廠商手機產品開放安裝測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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