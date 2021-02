新版iOS 14.5暗示蘋果將推出對應MagSafe的行動電源配件

在稍早針對開發者釋出的iOS 14.5 Beta 2預覽版本中,除了加入217組全新表情符號,似乎也暗示蘋果即將推出新款對應MagSafe介面的行動電源配件。

相較過往推出結合手機背蓋與行動電源設計的聰穎電池護殼,蘋果若藉由MagSafe介面打造可隨時吸附在iPhone 12系列機種背面,並且透過無線充電方式補充電力,預期將能提供更方便的使用體驗,而不會像裝上聰穎電池護殼之後,讓手機只能以「巨碩」身形狀態使用。

依照相關消息指稱,蘋果將會配合新版iOS更新加入名為「行動充電模式 (Mobile Charge Mode)」的電力補充方式,讓iPhone 12系列機種能使電力維持在90%以上,藉此對應全天候電力使用需求。

除了蘋果,目前也有不少第三方業者開始藉由MagSafe介面打造配件,藉此擴大MagSafe介面應用生態。

New ‘Mobile Charge Mode’ in iOS 14.5 beta 2 for an as-yet-unannounced ‘Battery Pack’ and not a case presumedly because it uses MagSafe for charging iPhone 12 devices. Also interestingly it keeps your iPhone charged to 90% for ‘battery efficiency’. https://t.co/CPZXkBXkEc pic.twitter.com/jHHrrz4Qir

— Steve Moser (@SteveMoser) February 16, 2021