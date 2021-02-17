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今年新iPhone傳加入常時顯示螢幕 iPhone SE可能推出大尺寸款式

聯合新聞網 / 楊又肇

關於今年預計在秋季更新的新款iPhone，不意外地在近期 (正確說起來是從去年底)就有不少傳聞開始流傳，而近期更多說法則是指出蘋果將會在新款iPhone採用支援120Hz畫面更新率設計的LTPO螢幕，並且加入Always on Display常時顯示設計，此外也有消息指稱蘋果今年依然會推出iPhone SE更新款式，並且將機身尺寸放大

而新機名稱預期會是以「iPhone 12s」為主，但也有看法認為蘋果將會直接以「iPhone 13」為稱。但從蘋果近年命名原則來看，新機以「iPhone 12s」形式命名的機率可能會比較高。

硬體規格則可能會延續iPhone 12系列設計，主要是針對處理器規格，以及螢幕等設計進行升級，但外觀部分則可能不會有明顯變動，同時應該也會延續使用Lightning連接埠設計，短時間內應該還不會換成目前市場主流使用的USB-C設計。

至於接下來預計採用支援120Hz畫面更新率的LTPO螢幕，預期會比現有OLED螢幕更省電，除了對應更高畫面更新率對應更穩定顯示效果，同時也能藉由加入Always on Display常時顯示設計，讓使用者能更直覺觀看手機電池電量、當前時間與日期，或是即時訊息推播內容，並且減少手機螢幕頻繁點亮情況，藉此降低手機耗電量。

其他部分，則預期會在超廣角鏡頭加入更進階的低光拍攝能力，另外也預期會加入類似Google提供的天文攝影功能，以及人像錄影模式，並且針對MagSafe磁吸介面進行升級，讓配件能更緊密吸附。

另外，相關消息也指稱新款iPhone採用瀏海設計將會變得更加窄化，甚至可能加入螢幕下指紋辨識模組，藉此改善以臉部識別解鎖的Face ID功能，在配戴口罩時使用不便問題

在iPhone SE後繼機種部分，目前有消息認為蘋果會在今年推出大尺寸設計款式，預期會以iPhone 8 Plus為基礎，並且換上較新的處理器等設計，同時讓使用者能有更多選擇，但外型部分預期不會有太大改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone SE iPhone

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