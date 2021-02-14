Bullit Group取得Motorola品牌授權 未來可能讓Defy三防手機再次回到市場

目前已經擁有CAT、Kodak與Land Rover等品牌授權的英國手機製造商Bullit Group，稍早宣布與Motorola品牌達成協議，未來將會以Motorola品牌打造三防手機，或許將使Motorola過往用於三防手機的Defy品牌重新進入市場。

目前Bullit Group與Motorola並未透露具體合作細節，但雙方合作首款手機產品預計會在2021年第一季稍晚時候亮相。

在此之前，Bullit Group已經取得CAT、Kodak與Land Rover等品牌授權，其中透過CAT品牌打造針對極端工作環境使用的抗摔、抗塵且防水設計的手機產品，而藉由Land Rover品牌則針對戶外運動、旅行使用需求打造抗震、耐潮等特性的手機產品。

至於藉由Kodak品牌打造的手機產品，則是著重拍照使用體驗，藉此呼應Kodak品牌過去在相機、底片產品給人印象。而此次與Motorola品牌合作，顯然有可能借助過往Defy品牌打造三防手機，並且將鎖定不同使用需求。

▲過去Motorola推出的Defy三防手機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》