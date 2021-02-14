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BlackBerry手機今年復出 將搭載5G連網、實體按鍵與旗艦設計

聯合新聞網 / 楊又肇

去年確定與總部位於美國德州的新創公司Onward Mobility合作授權，並且計畫在今年繼續推出手機產品的BlackBerry品牌，稍早由日經新聞報導指稱將先以支援5G連網功能，並且搭載經典QWERTY實體按鍵設計的旗艦手機回歸市場，同時依然由鴻海負責代工組裝。

BlackBerry手機很早之前就已經是以品牌授權方式製作，先前是由中國TCL取得品牌授權，並且推行多款手機產品，但在去年2月下旬則宣布不再與BlackBerry品牌合作，後續則轉由Onward Mobility接手，繼續以BlackBerry品牌打造手機產品。

而就消息指稱，預計今年恢復推出的BlackBerry品牌手機，將會支援5G連網功能，並且恢復搭載經典QWERTY實體按鍵，同時定位為旗艦手機產品，預計在北美及歐洲市場推出，預期也會在亞洲市場上市。

由於過去由TCL打造的BlackBerry品牌手機採用Android作業系統，因此預期接下來轉由Onward Mobility推出手機產品也會採用相同設計。

依照Onward Mobility執行長Peter Franklin，目前已經著手與諸多消費者、電信業者進行洽談，預計藉由實際取得反饋意見打造旗艦手機規格，其中預期將會包含頂規設計的相機功能，以及成為BlackBerry手機象徵性設計的QWERTY實體按鍵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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