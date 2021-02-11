Android 12最快2月提供開發者測試 相關截圖內容曝光

相關消息指稱，Google有可能會在2月期間率先針對開發者釋出Android 12 Developer Beta測試版本，同時最先可使用測試版本的手機將以Pixel 3以後機種為主，但預期Google也會針對部分OEM廠商手機產品開放安裝測試。此外，XDA-Developers論壇網站也曝光疑似Android 12版本介面設計，將會加入全新操作介面設計，同時增加更多隱私控制選項。

沒意外的話，由於舊款Pixel 2以前機種已經超過更新年限，因此不會在此次適用安裝測試機種名單內。初期可安裝Android 12 Developer Beta測試版本的手機，預期包含Pixel 3系列、Pixel 3a系列、Pixel 4系列、Pixel 4a與Pixel 4a 5G，以及Pixel 5。

至於初期可加入安裝測試的OEM品牌手機，有可能包含Motorola、HMD Global、realme、小米與一加旗下手機產品，但不確定是否會在Android 12 Developer Beta測試版本釋出初期就支援安裝。

而從XDA-Developers論壇網站曝光圖像，顯示Android 12版本介面將會作調整，其中包含色彩設計、Google Play Store介面調整，以及包含支付使用體驗與更多的隱私控制選項，另外在對話框設計也會有不同呈現形式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》