舊手機改裝！換上這5個APP，變身測速照相警示器、網路攝影機、BT下載器......

舉例來說，為舊手機下載監控 App 後，便能讓它立刻化身遠端監視器，監看家中寶寶、寵物的一舉一動；另裝載測速照相偵測 App 後，就能成為好用的車用利器，或是作為熱點基地台和防盜警報裝置等，總歸來說，就是透過一個個應用程式，為它們換上靈魂、賦予全新生命，本篇將介紹5種老舊手機的網路應用類服務，讓舊機從此大翻身。

罰單Out！用舊機來「測速照相」偵測

說到駕駛的兩大行車左右手，大概就非導航機和測速照相輔助器莫屬！多數人仰賴使用 Google 地圖來指引路線，同時搭配免費「神盾測速照相」App，一來神盾測速照相 App 支援背景執行，二來可精準提示區間測速起迄點，雖然該 App 本身在偵測測時不需網路，但若要與 Google Map 導航完美搭配，仍得連接 Wi-Fi 或使用行動網路才行，另外，由於 GPS 定位相對耗電，如果不想讓主力手機電力消耗殆盡，不妨讓舊手機變身車用小工具。

步驟1.雙系統手機下載完成後，點開「神盾測速照相」App 需先允許啟用外部檔案存取與 GPS 定位存取。

步驟2.再來可於「設定/更新」中更新照相點，並依需求調整如 HUD 模式、行車模式、自訂警示音、背景連動、語音警示項目等。

步驟3.手機抓到 GPS 訊號後，主頁正中央代表目前車速；若偵測到測速照相時，右方會顯示限速資訊；也可於下方自行加入或編輯測速照相機點。

步驟4.由於此 App 支援背景模式，因此可以搭配「更新/設定–背景連動」區域中的 Google 地圖或其他 App 運用。

步驟5.當啟動背景執行後，其浮動偵測小視窗便能與 Google 地圖導航完美結合，經實測當行駛速度高於限速時，確實會發出提示與語音提醒。

宛如第三隻眼的「遠端監視器」

不論是家中有了新生兒，為人父母時時刻刻擔心寶寶的情況；又或是出門旅遊時想要遠端掌上看家，都讓居家監視器顯得尤為重要！不過其實讀者們不必花大錢，只要有用不到的舊手機就能拿來當作簡易的監視器，搭配上免費的「阿福管家防盜監視器 」App，將現役手機與舊手機綁定同一個 Gmail 帳號，就能用舊機攝影、主力機監控，並且實現動態監測、控制錄影、錄音，不過需特別注意是，Android 作業系統手機須更新至5.0以上、iOS 8以上方可使用。

步驟1.舊手機初次啟用 App 時，可藉由 Google 帳戶、電子信箱 Apple ID 來快速登錄。

步驟2.接著，將主力手機登錄相同的帳號，或是使用 QR Code 掃描方才舊手機上的二維馬來快速配對。

步驟3.接著回到舊手機(相機端)頁面，點選主畫面左下角齒輪圖示，可切換相機鏡頭或相機設定；準心圖示可開啟「動態偵測」功能，手機自動偵測到移動時會發出通知和錄影；點擊鎖頭圖示可切換省電模式，調暗畫面與鎖定螢幕。

步驟4.另外，選擇左上角「選單」圖示中的「切換為監控端」隨時把裝置改成監控端或相機端。

步驟5.在「監控端」的主畫面中，可輕鬆掌握各個攝影機畫面和動態偵測的影片檔，值得一提是，該應用程式也支援網頁版，可用電腦查看監視器畫面。

安靜省電的「BT下載機」

BT 發展至今依舊是一個不退流行的下載方式，一般來說，多數人會藉由電腦軟體來執行，不過缺點就是長時間開機很耗電，再加上主機運作可能會產生噪音，所以如果讀者的下載量不大或屬於非常態下載，偶而使用不妨將舊手機拿來安裝 Android 應用程式「µTorrent」，透過手機直接下載 BT，不但安靜無聲又很省電，只不過儲存容量會受到手機空間限制，再加上畢竟是免費軟體，難免會有廣告內容，如果是下載量大且不想受廣告干擾的朋友，建議還是入手一台 NAS 較合適。

步驟1.開啟 App 可直接點選右上角「選單–Setting」，並勾選「Wifi Networks only」，以及更改下載完成的儲存位置。

步驟2.接著回到主畫面，將網路上的種子載點貼上右上角「+」加入。

步驟3.開始下載後，若想了解連結速度及檔案數量的話，可以長按列表來觀看詳細資訊。

步驟4.這裡便可看到詳細資訊，另右上方則會出現暫停、查看檔案，以及「…」移除/移動/分享種子與複製連結的功能選項。

步驟5.下載完畢即可點選瀏覽，或是在起初自訂的 default 位置來開啟檔案。

進階「熱點基地台」設置

出門在外，許多人常常會將手機的動網路轉為 Wi-Fi 熱點分享給其他裝置，這對用戶來說是個不考或缺的功能，不過，有 些Android 7以前的舊設備在使用熱點時，需要經過多道操作才能進入深層的設定頁面，使用上不是很方便，再不然就是時常開啟熱點功能忘記關，導致手機快速掉電，這時不妨為舊手機安裝「網路分享」App，不論是直接進入系統的網路分享設定頁面、限制網路分享的時段，甚或是定時排程幫熱點自動重啟皆能一步到位，操作起來更得心應手。

網路分享 (行動熱點 / WiFi AP - Hotspot編輯器,，產生QRCode快速接入) Android：https://reurl.cc/Md261n

步驟1.Android 手機下載並開啟「網路分享」應用程式後，主畫面設置了使用說明/進入設定頁/建立桌面捷徑/直接開關熱點等，對於老人家來說可幫助快速操作。

步驟2.舉例來說「進入設定頁…」中，可一鍵進行個人熱點與 WiFi 網路共用的細部設定，包含名稱、密碼、連線裝置管理等，藉此設立黑名單、連接裝置數和流量限制等。

步驟3.另於主頁面下方的「上網資料用量」，則可管理 SIM卡、查看 Wi-Fi 流量使用情況、管理應用程式的網路使用權限和設置節省流量等。

步驟4.主頁面中間「自動啟閉行動基地台」則整合降至高/低電量時自動關閉熱點、設定與排程時間自動啟閉熱點等功能。

步驟5.最後在步驟四圖中的「熱點定時啟閉規則」中，可進一步自訂熱點的開關、重啟時間點。

保護手機免受強盜攻擊

舊手機也能是防盜警報裝置，只要加裝軟體警報工具，就能帶來嚇阻效果，像是iOS設備的「手機防盜衛士」App 、Android 裝置的「防盜警報器」App 皆具備多種情境警報通知功能，當手機靜桌面時，一被移動立刻發出警報，或是手機從口袋裡被偷和手機從充電狀態中被拔出電源，都會發出警報聲，必須輸入正確密碼才能停止，需注意是，「手機防盜衛士」App 僅有靜止模式可免費使用，付費購買才享有完整功能。

步驟1.以「防盜警報器」App 進行示範，開啟程式後，可從中用選擇快速登入的方式。

步驟2.登入成功後，主畫面即會顯示三種防盜模式，首先可點擊各模式來設定解除防盜器的密碼。

步驟3.接著可選擇自訂數字密碼或圖形密碼。

步驟4.下一步需長按點選所要啟用的模式，讓手機能即使在螢幕關閉下依舊能被觸發，當警報器響起後就算重新開機也無法關閉，必須輸入正確密碼。

步驟5.最後，也能在主頁面下方的「齒輪」圖示中，自訂義警報聲音和警報前的緩衝時間等功能。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》