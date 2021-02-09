快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HTC推3000有找「超入門機」 網友：晚了十年推出

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自HTC官網
圖／截自HTC官網

HTC的野火系列（wildfire）曾經是許多人的第一隻手機，雖然這個系列近年慢慢淡出人們的視野，但他其實仍持續推出新款！去年九月HTC推出 Wildfire E lite，這隻手機被定位為超入門款，不但定價只要新台幣3000元左右，還只在非洲等少數市場販售。即使如此，這隻手機仍被國外網友認為「沒有競爭力」。

根據該產品官網，這隻手機有5.45吋的720螢幕、800萬畫素雙鏡頭、後背指紋辨識，處理器採用聯發科的Helio A20、2GB ram、16GB儲存空間、3,000 mAh的電量。作業系統可能是他唯一「升級」的部份。是安卓專為低階手機設計的Android 10 Go。

即使從規格和價錢來看，HTC Wildfire E lite還能算是一隻實惠的手機，但網友們似乎並不買單，評測網站《gsmarena》上有網友認為「即使從2012的標準來看都是一隻平庸的手機」、「我用四年的手機都比他好」、「這隻手機晚了十年推出」。但也有人持相反意見「性價比看起來不錯，但通常中低階手機都不耐用」、「FM收音機功能加分」、「這個價錢你還能期待什麼？這已經算是不錯的了」。

HTC 手機

延伸閱讀

活用蘋果「健康App」 讓iPhone、Apple Watch全面看顧你的健康

他從Google街景圖發現獨棟房便宜賣的真相 網：挖到人骨不要太驚訝

小尺寸手機策略失利？分析報告指蘋果可能暫停生產iPhone 12 mini

蘋果可能推出更加耐用充電線？ 新耐磨專利曝光

相關新聞

iOS 14.5還有其他新功能！呼喚Siri可播放其他音樂服務

蘋果稍早發布的iOS 14.5與iPadOS 14.5 Developer Beta 1中，除了推出令人期待的戴口罩解鎖...

HTC推3000有找「超入門機」 網友：晚了十年推出

HTC的野火系列（wildfire）曾經是許多人的第一隻手機，雖然這個系列近年慢慢淡出人們的視野，但他其實仍持續推出新款！去年九月HTC推出 Wildfire E lite，這隻手機被定位為超入門款，不但定價只要新台幣3000元左右，還只在少數市場販售。即使如此，這隻手機仍被國外網友認為「沒有競爭力」。

2021會有資費戰嗎？五大電信春節優惠加碼比一比

春節過年期間向來是電信申辦高峰，今年中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信也祭出電信相關優惠...

NCC：12月行動通訊申訴案 近6成不滿通訊品質

NCC公布通訊消費申訴報告，繼2020年11月創下年度新高後，2020年12月行動通訊類申訴案共495件，月減75件，但...

小米11國際版搭載MIUI 12.5將上市 攜手米哈遊合作遊戲最佳化

日前確定發表的小米11國際版，稍早由小米正式發表，同時也確定在今年第二季針對小米10T、小米10T Pro、小米10、小米10 Pro，以及此次推出的小米11國際版釋出MIUI 12.5版本更新，並且確認與遊戲業者米哈遊進行深度策略性合作，讓手機遊戲《原神》可在小米11發揮更高執行效能，而日後由米哈遊推行遊戲也將針對小米手機進行最佳化。

小尺寸手機策略失利？分析報告指蘋果可能暫停生產iPhone 12 mini

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫在分析報告指出，由於市場需求不顯著，蘋果在日前將小尺寸定位的iPhone 12 mini訂單數量減少之餘，更有可能會在今年第二季停止生產此款手機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。