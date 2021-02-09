HTC推3000有找「超入門機」 網友：晚了十年推出

HTC的野火系列（wildfire）曾經是許多人的第一隻手機，雖然這個系列近年慢慢淡出人們的視野，但他其實仍持續推出新款！去年九月HTC推出 Wildfire E lite，這隻手機被定位為超入門款，不但定價只要新台幣3000元左右，還只在非洲等少數市場販售。即使如此，這隻手機仍被國外網友認為「沒有競爭力」。

根據該產品官網，這隻手機有5.45吋的720螢幕、800萬畫素雙鏡頭、後背指紋辨識，處理器採用聯發科的Helio A20、2GB ram、16GB儲存空間、3,000 mAh的電量。作業系統可能是他唯一「升級」的部份。是安卓專為低階手機設計的Android 10 Go。

即使從規格和價錢來看，HTC Wildfire E lite還能算是一隻實惠的手機，但網友們似乎並不買單，評測網站《gsmarena》上有網友認為「即使從2012的標準來看都是一隻平庸的手機」、「我用四年的手機都比他好」、「這隻手機晚了十年推出」。但也有人持相反意見「性價比看起來不錯，但通常中低階手機都不耐用」、「FM收音機功能加分」、「這個價錢你還能期待什麼？這已經算是不錯的了」。