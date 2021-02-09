小尺寸手機策略失利？分析報告指蘋果可能暫停生產iPhone 12 mini

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫在分析報告指出，由於市場需求不顯著，蘋果在日前將小尺寸定位的iPhone 12 mini訂單數量減少之餘，更有可能會在今年第二季停止生產此款手機。

不過，蘋果目前作法有可能會先以出清現有庫存，再視情況生產iPhone 12 mini，而非讓此款產品進入停產階段，因此市場上依然會維持銷售，只是重點銷售產品依然會以iPhone 12 Pro系列機種為主，其次則是鎖定大眾市場需求的iPhone 12。

iPhone 12 mini或許有點生不逢時

相比去年初推出，以iPhone 8為基礎打造，並且換上A13 Bionic處理器與新款主相機鏡頭設計的第二款iPhone SE，蘋果在去年秋季隨著iPhone 12一同揭曉的小尺寸手機iPhone 12 mini，雖然在發表時獲得不少關注與討論，卻未能反應在實際銷售表現。

若以實際情況來看，有可能出現在第二款iPhone SE售價僅為399美元 (新台幣14500元)價格起跳，甚至還比第一款iPhone SE售價低一些，但硬體規格卻與iPhone 11相同，雖然並未跟進搭載超廣角鏡頭設計，卻依然維持小尺寸設計與Touch ID指紋辨識功能，因此讓不少小尺寸手機愛好者支持更新。

而iPhone 12 mini雖然標榜採用與iPhone 12完全相同設計，只是螢幕尺寸略小一些，但價格設定卻僅有100美元 (約新台幣3000元)差距，同時與第二款iPhone SE價格更有300美元 (約新台幣9000元)差距，加上不少偏好小尺寸手機的使用者可能在第二款iPhone SE推出時就已經換機，因此在iPhone 12 mini問世後，多半只會參與討論與關注，卻不會再次花錢換機。

小尺寸手機並非沒有市場機會

在這樣的情況下，難免讓iPhone 12 mini實際銷量限於困境，但並不代表小尺寸機種在市場上沒有發展機會，或許在下一次適合換機升級時，就會有不少小尺寸手機愛好者選擇使用iPhone 12 mini，或是使用iPhone 12 mini後續更新機種。

除了蘋果推出小尺寸設計的iPhone 12 mini，目前市場也有消息指稱包含Sony在內手機品牌也有計畫再次推出，或是加入推出小尺寸手機計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》