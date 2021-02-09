小米11國際版搭載MIUI 12.5將上市 攜手米哈遊合作遊戲最佳化

日前確定發表的小米11國際版，稍早由小米正式發表，同時也確定在今年第二季針對小米10T、小米10T Pro、小米10、小米10 Pro，以及此次推出的小米11國際版釋出MIUI 12.5版本更新，並且確認與遊戲業者米哈遊進行深度策略性合作，讓手機遊戲《原神》可在小米11發揮更高執行效能，而日後由米哈遊推行遊戲也將針對小米手機進行最佳化。

此次推出的小米11國際版，將提供8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，其中記憶體採LPDDR5 3200MHz時脈規格，並且搭配使用UFS 3.1規格儲存元件。

建議售價部分，則分別以749歐元及799歐元價格銷售，並且提供兩年延長保固，以及12個月內免費螢幕維修1次優惠，預計會在今年2月底前於全球各個市場銷售 (各地區時間不同)。台灣地區目前也由小米台灣著手準備小米11上市前置作業，接下來將會透過小米台灣Facebook官方粉絲團頁面公布上市資訊。

硬體規格方面，小米11採用Snapdragon 888處理器，搭配VC液冷立體散熱系統，並且採用2K+ (3200×1440)解析度設計的6.81吋四面曲面全尺寸AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率與480Hz觸控反應率，同時也對應1500 nits亮度表現，以及對應JNCD 0.38色彩精準表現，更搭配小米自行研發的色彩校準演算法，讓螢幕顯色效果更準確。

此外，小米11也跟進採用康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃保護螢幕，先前已經率先用於三星推出的高階旗艦手機Galaxy Note 20系列，機身則維持8.06mm厚度與196公克重量，手機採用螢幕下指紋辨識方式解鎖，並且加入可量測心率設計，另外也搭載支援55W有線快充與50W無線充電的4600mAh電池設計。

相機設計部分，則是在主相機採用1億800萬畫素廣角鏡頭，搭配使用1/1.33吋感光元件、支援光學防震，以及4組像素合併拍攝功能，另外則搭配1300萬畫素、123度超廣角鏡頭，以及500萬畫素、50mm長焦鏡頭，而前方以開孔形式配置的視訊鏡頭則是2000萬畫素。

其他部分，則包含搭載Harman Kardon調校的立體聲擴音喇叭，並且支援智慧場景識別，依照不同環境調整最佳聲音輸出效果，另外也支援同時與連組藍牙耳機連結，以及包含紅外線遙控器模擬功能、雙頻GPS設計與多功能NFC設計，讓使用者依然可以銜接過往小米手機使用體驗。

MIUI 12.5國際版即將釋出更新

同時，小米也確認將針對包含此次推出的小米11，以及先前推出的小米10T、小米10T Pro、小米10、小米10 Pro在內國際版手機，提供基於Android 11，以及前一版MIUI 12升級的MIUI 12.5版本，除了依然包含由Google提供的GMS服務，同時也加入小米與Google合作介面設計，並且可藉由降低處理器運算資源佔用比例，藉此減少電力損耗，另外也將使手勢在內操作效率提升。

依照小米說明，針對國際版手機釋出的MIUI 12.5版本更新，將會在今年第二季提供，同時也會持續針對更多國際版手機釋出更新內容。

小米11國際版將隨盒附贈快充充電器、攜手米哈遊進行遊戲最佳化

相比先前在中國市場讓消費者可選擇是否在盒裝內隨附充電器，小米11國際版則是直接在盒裝提供55W GaN氮化鎵充電器，讓使用者能以更快速度補充手機電力。

而在與米哈遊進行策略合作部分，除了針對手機遊戲《原神》在小米11國際版進行最佳化調整，讓遊戲執行效率提升且更流暢之外，小米也確認未來將持續與米哈遊合作遊戲內容最佳化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》