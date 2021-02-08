LINE社群新增主頁專屬入口 聊天室新功能搶曝光

通訊軟體LINE今天宣布網路聊天室「LINE社群」已全面釋出「建立社群」功能，且LINE主頁即日起新增LINE社群專屬入口；另預告LINE社群近期將推出新功能「聊天室表情符號」，可以針對特定對話按讚。

LINE社群自2020年6月正式在台灣上線，與「群組」具有不同的功能定位，例如LINE社群最多支援5000人同時群聊、可自訂暱稱加入聊天保有隱私，並配備管理員功能等。

LINE表示，為確保LINE團隊管理量能可以充分支援，以維持安心安全的網路聊天環境，LINE社群相關功能採分階段釋出，最後一項釋出的功能為「建立社群」。若用戶已獲得建立社群權限，在LINE社群首頁下方會顯示「建立社群」的綠色按鍵。

LINE社群專屬入口也在LINE「主頁」中登場，內容包括各種主題企劃的「小編精選」、依據相似用戶喜好的「社群專屬推薦」專區，以及熱門排行榜。

此外，LINE社群團隊預告，近期將推出「聊天室表情符號」新功能，只要長按社群聊天室中的某則訊息，即可對此訊息按讚，共有6個表情符號，包括讚、愛心、哭等，讓聊天室更熱鬧。