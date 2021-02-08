vivo推出 換上天璣820處理器、外觀等設計幾乎不變的S7t

vivo在中國市場推出新款vivo S7t，主要是將處理器規格換上聯發科天璣820處理器，建議售價則比vivo S7略低，將以人民幣2698元價格銷售。

vivo S7t與去年推出採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的vivo S7採相同外觀，但處理器則更改為天璣820處理器，或許是為了強化與聯發科合作關係。

而vivo S7t絕大部分硬體規格，幾乎是沿用vivo S7設計，包含6.44吋、Full HD+解析度設計螢幕，以及螢幕下指紋解鎖功能，另外也同樣搭載8GB記憶體容量，但儲存容量則僅提供128GB選項，電池容量則一樣維持4000mAh規格，並且支援33W有線快充與NFC功能。

不過，由於採用天璣820處理器設計，因此vivo S7t支援雙5G SIM卡雙待使用功能。

至於在相機部分，主鏡頭依然採用6400萬畫素規格，並且維持搭載800萬畫素超廣角鏡頭，並且搭配200萬畫素黑白鏡頭，視訊鏡頭則同樣搭載4400萬畫素廣角鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭。

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