HMD Global推出新款入門機種Nokia 1.4 採用更大螢幕與電池設計

HMD Global稍早宣布推出新款入門機種Nokia 1.4，標榜採用比去年推出的Nokia 1.3更大的螢幕設計，藉由4000mAh電池容量對應更長待機使用時間，而建議售價僅為99歐元 (約新台幣3400元)起跳。

螢幕規格部分，Nokia 1.4採用6.51吋水滴造型瀏覽設計螢幕，解析度為HD+，並且搭載Qualcomm Snapdragon 215處理器，搭配1GB、2GB或3GB記憶體容量，以及16GB、32GB或64GB儲存容量 (依照上市地區而異)，電池容量則為4000mAh，支援透過背面指紋辨識器進行身分識別解鎖。

至於相機鏡頭規格部分，視訊鏡頭採用500萬畫素規格，而背面主相機則分別搭載800萬畫素廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，同樣支援人像與夜間拍攝功能。

內建作業系統為基於Android 10的Android Go版本，並且支援升級至Android 11之後的Android Go版本作業系統，同時也能取得Google至少3年的安全更新服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》