三星計畫在美國德州擴展晶片廠規模 預計銜接更多晶片代工生產機會

韓國經濟日報報導指出，三星考慮在美國德州奧斯汀投資170億美元建造全新晶片廠，並且在未來10年內創造總計1800個工作機會，同時也要求得州政府在未來20年內提供約8.055億美元稅收減免優惠。

而依照三星遞交文件顯示，最快會在今年第二季投入建造新晶片廠，預計最快會在2023年第四季完工，並且開始投產。

除了計畫在奧斯汀建廠，三星也考慮在美國亞利桑那州、紐約州等地尋找合適建廠地點，預期擴大在美國境內投資規模，並且以此與同樣決定在美國擴廠發展的台積電競爭處理器代工量產業務。

三星於1998年就已經在奧斯汀已經設置晶片廠，目前主要以14nm製程製作處理器產品，但相比目前常見的7nm、5nm製程已經顯得過時，因此三星計畫在奧斯汀擴廠，藉此增加先進製程產品生產規模，同時也能銜接美國晶片廠代工製作需求。

目前三星已經是全球第二大規模晶片代工生產廠，在市場佔比約為18%，而最大規模晶片代工業者依然是台積電，市佔足足高達54%。

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