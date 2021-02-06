小米旗下首款四曲面瀑布屏概念手機 採更完整一體成型無孔設計

你有想過能夠以萬元以下的價格購入智慧型手機嗎？如果覺得動輒三、四萬元的旗艦機太傷荷包，但最近又很想在過年前換一支智慧型手機來用用的話，就來看看這次我們為大家挑選的這 7 款手機吧，在規格上可以滿足日常使用的需求，價格的部分更是萬元有找，性價比高卻又不會傷荷包，一起來看看它們各自的特點！

2021-02-05 11:04