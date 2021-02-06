小米旗下首款四曲面瀑布屏概念手機 採更完整一體成型無孔設計
小米今日 (2/5)宣布推出旗下首款四曲面瀑布屏概念手機，分別在手機螢幕四面採用88°超曲面設計，讓手機四周邊框幾乎全部由螢幕取代，同時機身並未搭載任何開孔及按鍵，藉此形成更完整的一體成型無孔設計。
相較過往推出以環繞螢幕打造的小米MIX Alpha概念手機，此次打造的四曲面瀑布屏概念手機同樣採無開孔、無按鍵設計，並且以88°超曲面設計的螢幕覆蓋手機邊緣。
此次設計中，總計採用46項小米自主研發專利技術，並且以深彎四曲面玻璃與軟性螢幕打造，配合軟性薄膜螢幕發聲技術取代傳統聽筒，搭配壓感按鍵、第三代螢幕下鏡頭技術與eSIM使用模式，同時藉由高功率無線充電技術作為電力補充方式，讓手機能實現真正無開孔設計。
而在過去時候，vivo也曾提出以一體形式、無開孔設計的的第二款APEX設計手機，但最終並未讓此款設計機種以市售產品形式對外銷售，後續在第三款APEX概念手機也沿用類似設計，但並未像小米此次提出概念手機透過螢幕下鏡頭技術實現真正零開孔外觀。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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