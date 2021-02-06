下個月開始！Google Pixel用戶將可透過主鏡頭量測心率與呼吸頻率

Motorola在稍早推出的Edge S加入可自拍15秒量測心率功能後，Google也計畫從下個月開始，在Pixel系列手機加入以相機拍攝，即可量測使用者心率與呼吸頻率的功能。

實際上，類似功能在很早之前就有App提供，只是當時採用技術仍無法精準判斷貼近真實心率或呼吸頻率的數據，因此最終未能普及應用。而在目前影像識別技術、相機規格持續提升之下，此類技術應用也變得更加準確。

依照Google說明，使用者可將手指放在更新後的Pixel手機主相機鏡頭上，讓鏡頭捕捉手指內血液流動時的細微顏色變化，藉此判斷心率表現。至於在呼吸頻率量測部分，則需要將手機以一定角度擺放，透過主相機同時拍攝臉部及胸口範圍，即可在短時間內量測使用者呼吸頻率。

而就Google Health產品經理Jack Po表示，此項設計將可作為透過特定裝置以脈搏量測的替代方案，讓使用者能更容易知曉個人身體健康狀態，並且強調實際量測誤差僅在2%左右。

此項功能將與Google Fit服務整合，同時除了先開放Pixel系列手機使用，Google也計畫將此項功能提供給更多Android手機。

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