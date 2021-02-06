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手機無法順利取得GMS服務？小米澄清為「不實說法」
針對近期有不少消息指稱小米手機將不再支援手動安裝Google GMS服務，甚至更傳出小米可能無法再從Google取得GMS服務認證授權的說法，小米稍早做出具體澄清，強調僅為特定手機款式並未預裝GMS服務框架，但未來將會讓更多手機預裝，同時更說明國際版小米手機均不受影響。
由於日前遭美國軍方認定與中國軍方有關，因此不建議美國投資者繼續投資小米等中國業者，造成小米股價因此大受影響，使小米後續向美國政府提訴，並且將美國國防部部長Lloyd Austin及財政部部長Janet Yellen列為被告對象。
而稍早則傳出中國地區銷售的小米手機無法透過手動方式安裝GMS服務，甚至傳出小米手機可能無法順利取得GMS服務的說法，小米在後續澄清說法則強調此為不實傳聞，事實上僅有特定手機未在系統預裝GMS服務框架，因此無法透過手動方式安裝GMS服務。
但若手機本身就已經預裝GMS服務框架 (通常是有另外推出國際版的機種)，基本上依然可安裝使用GMS服務。至於國際版原本就是採用包含GMS服務的Android作業系統，因此自然也不受影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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