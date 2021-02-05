領完年終想換支手機？精選多款免萬元高CP值手機給你選！

口袋不夠深沒關係 這些手機們萬元有找！

你有想過能夠以萬元以下的價格購入智慧型手機嗎？如果覺得動輒三、四萬元的旗艦機太傷荷包，但最近又很想在過年前換一支智慧型手機來用用的話，就來看看這次我們為大家挑選的這 7 款手機吧，在規格上可以滿足日常使用的需求，價格的部分更是萬元有找，性價比高卻又不會傷荷包，一起來看看它們各自的特點！

realme 7 5G：售價新台幣 9,990 元

realme 7 5G 搭載聯發科天璣 800U 的處理器，並擁有 5G 雙卡雙待，光是有支援 5G，再配上這個價錢，我就已經先心動一半，螢幕尺寸為 6.5 吋，120Hz 的螢幕更新率可以讓畫面更加流暢，也能玩家們在用手機玩遊戲或看影片時，能盡情享受無延遲、無殘影的遊戲體驗。儲存空間是 8GB RAM 搭配 128GB ROM，最大還可擴充至 256GB，並配有 5000mAh 的電量，可支援 30W 閃充

至於相機規格的部分，realme 7 5G 配置了四顆主鏡頭，分別為 4800 萬畫素的主鏡頭、800 萬畫素的超廣角鏡頭、200 萬畫素的微距鏡頭，前鏡頭則為 1600 萬畫素，不過這款手機並沒有防水的效果，所以如果要帶它去海邊拍照的話，記得還是得套個防水套比較妥當啊

OPPO A73 5G：售價新台幣 9,990 元

接著幫大家挑選的選手是 OPPO 的 A73 5G，OPPO A73 5G 搭載聯發科天璣 720 的晶片，同樣也有支援 5G！採用 6.5 吋的 FHD 大螢幕，並使用 LCD 面板，使用起來會有更寬敞、舒適的螢幕體驗。儲存空間為 8GB RAM+128GB ROM，電池容量則為 4040mAh，並支援 18W 的充電功率

再來和大家說說它的相機規格，OPPO A73 5G 配置了 AI 智慧三主鏡頭，分別為 1600 萬畫素的主鏡頭、800 萬畫素的廣角鏡頭，還有 200 萬畫素的人像鏡頭，前鏡頭則為 800 萬畫素，不管是近拍食物或是在昏暗的光線下自拍，都能拍出清晰的優秀畫面

另外 OPPO A73 5G 也在機身側邊的電源鍵加入了指紋辨識的設計，解鎖更加直覺，就算是要單手操作手機也相當方便，整體重量為 177g，如果你也是喜歡輕薄手機的人，可以找機會去拿拿看 OPPO A73 5G 拿起來的手感！

OPPO A72：售價新台幣 8,990 元

如果還沒有打算要升級到 5G 的獺友，就來看看 OPPO A72 吧，OPPO A72 搭載高通 S665 的晶片，螢幕尺寸為 6.5 吋，可自行選擇要調整成智能模式、60Hz、90Hz 的螢幕更新率，儲存空間為 4GB RAM 搭配 128GB ROM，另外最大可擴充至 256GB 的外接記憶體，配備 5000 mAh 的電量並支援 18W 的充電功率

相機規格為三鏡頭配置，分別為 4800 萬畫素的主鏡頭、800 萬畫素的 1100超廣角鏡頭，以及兩個 200 萬畫素的人像風格鏡頭，前鏡頭為 1600 萬畫素，具備夜拍模式和 4K 拍攝，就算是晚上也能拍出清楚的照片。OPPO A72 的機身側邊的電源鍵同樣也有加入指紋辨識的功能，解鎖起來一樣很直覺方便

Samsung Galaxy A31：售價新台幣 9,990 元

接下來幫大家挑選的手機是三星的 Galaxy A31，三星的 A 系列手機不但配有許多旗艦機的功能和規格，價格和他們家其他系列的手機比起來，也相對便宜了一咪咪，因此 A 系列手機在臺灣的銷量一直都不錯（深得各位消費者們的心）。Galaxy A31 搭載聯發科 Helio P65 處理器，採用 6.4 吋 AMOLED U 極限全螢幕，同時支援螢幕指紋辨識，儲存空間為 6GB RAM+128GB ROM，最高可支援至 512GB 的外接記憶體，並擁有 5000mAh 的大電量，就算出門在外整天也不用太擔心電量不足的問題

Galaxy A31 的主鏡頭為 4800 萬畫素，此外還配備 800 萬畫素的廣角鏡頭、500 萬畫素的景深鏡頭和 500 萬畫素的微距鏡頭，並支援 20 種 AI 場景辨識，前鏡頭的部分則為 2000 萬畫素。這邊要特別提一下 Galaxy A31 的微距鏡頭，不管是近距離拍食物或是花草都相當清楚，照片看起來更有種韓系色調感，如果你本身已經很習慣三星的介面，又想找一隻萬元以下的手機的話，Galaxy A31 應該會是一個不錯的選擇！不過最後要提醒一下，Galaxy A31 採用的是單邊喇叭的設計，並且沒有支援防水唷

vivo Y50：售價新台幣 8,990 元

講到 vivo Y50 就要先提提它的三大特色，除了有搭載四顆主鏡頭外，再來就是 vivo Y50 有配備 6.53 吋的大螢幕，採用高通 S665 處理器，電池容量則為 5000mAh，超大的電池容量，就算出門沒帶行動電源也不會焦慮，記憶體分別有 6/8GB 兩種版本可選擇，儲存空間則為 128GB ROM

而 vivo Y50 最大的特色就是超強大的四顆主鏡頭，分別是 800 萬畫素的 120 度的超廣角鏡頭、1300 萬畫素的主鏡頭、200 萬畫素的景深鏡頭，還有 200 萬畫素的 4cm 微距鏡頭，前鏡頭則為 1600 萬畫素

而 vivo Y50 不僅可以在拍照時開啟專業、AR 萌拍、還有內建 POSE 教學，在影像編輯的功能也相當完善，除了有美顏效果，還內建了美體和美妝效果，不用額外下載修圖軟體，就可以直接修照片耶，聽起來是不是超級方便～但vivo Y50 同樣也沒有防水的功能，也僅採用單邊喇叭的設計，宇恩之前也有拍過 vivo Y50 的開箱實測影片，有興趣的獺友們可以點進去參考參考啦！

Redmi Note 9 Pro：售價新台幣 7,499 元

再來為大家挑選的選手就是 Redmi Note 9 Pro 啦，Redmi Note 9 Pro 搭載高通 S720G 的晶片，儲存空間最大可選擇 6GB RAM+128GB ROM，擁有 5020mAh 的電量，並支援 30W 快充，螢幕的部分採用 6.67 吋的大螢幕，如果你是喜歡大螢幕，加上又常常會使用手機玩手遊（例如最近很紅的激鬥峽谷^_^）的人，那可以考慮看看 Redmi Note 9 Pro 啦

另外，Redmi Note 9 Pro 擁有四鏡頭配置，分別為 6400 萬畫素的主鏡頭、800 萬畫素的超廣角鏡頭、500 萬畫素的微距鏡頭，和 200 萬畫素的景深鏡頭，支援夜景模式、AI 智慧美顏、人臉辨識，前鏡頭則為 1600 萬畫素。大電量、大螢幕，加上八千元有找的價格，我只能說這支手機的性價比實在是不錯

講完了上面 6 支手機，最後再和大家額外介紹兩支官方售價超過萬元一點點，但如果找些通路或是搭配資費方案，說不定就能以萬元有找的價格入手的超值手機

realme X3：售價新台幣 10,990 元

雖然 realme X3 的官方售價為 10,900 元，不過現在在 PChome 已經可以用 7,990 的價格入手！它使用高通 S855+ 處理器，並採用 6.57 吋的 LCD 螢幕，螢幕更新率為 120Hz，儲存空間為為 8GB RAM+128GB ROM，電池容量則為 4200mAh，並有支援 30W 閃充

realme X3 在機身後方擁有四顆主鏡頭，分別是 6400 萬畫素、1200 萬畫素、800 萬畫素和 200 萬畫素，並擁有 1600 萬畫素和 800 萬畫素的兩顆前鏡頭，全機一共有六顆鏡頭，相機並內建了炫彩 AI 功能，可以拍出顏色飽滿又清楚的照片。realme X3 採用單邊的喇叭設計，同樣也沒有支援防水，不過整體來說，可以用萬元出的價格，就能擁有效能不錯的高階處理器和夠大的記憶體，也算是一款性價比很高的手機之一啦

Google Pixel 4a：售價新台幣 11,990 元

最後挑選給大家的就是 Google Pixel 4a 啦！搭載 5.81 吋的 OLED 螢幕，硬體規格搭載高通 S730 處理器，儲存空間為 6GB RAM+128GB ROM，電池容量則為 3140mAh，支援 18W 的快速充電。雖然機身後方只配置了一顆 1220 萬畫素的主鏡頭，不過依然能達到旗艦機的拍攝功能，例如 HDR+、夜拍模式等等，官方表示 Pixel 4a 的鏡頭一樣可以拍出銀河的美景，前鏡頭則為 800 萬畫素

整體來說，Google 的軟體和拍照運算都很優秀，拍出來的照片看起來也都很清楚、立體，另外就是 Google 原生作業系統有著能在第一時間獲得更新優勢，機身重量更只有 143g，如果你喜歡拿著輕盈小巧的手機到處拍照，那麼 Google Pixel 4a 或許會是個好選擇，雖然價格高於一萬元，不過 Google 也蠻常推出特價活動，有興趣的獺友可以多多關注，等待好時機入手

以上就是這次幫大家整理的萬元以下的超值手機介紹啦，其實我覺得選手機主要是看你平常會比較注重哪些功能，如果是想趕快升級到 5G 網路，不妨可以參考 realme 7 5G 和 OPPO A73 5G，如果你比較注重手機拍照的表現，那麼或許可考慮 Samsung Galaxy A31、vivo Y50、Google Pixel 4a，不過除了效能，私心覺得外型和手感也很重要啊，獺友們如果有心動的話，不妨親自去門市通路看看手機本人，再決定要挑選哪支手機吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》