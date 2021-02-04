超高CP值POCO M3開箱！大螢幕+大電量 五千元價位帶手機之王

小米旗下的「POCO」系列產品線前幾年在台灣推出熱銷的 POCO F1 後，在台灣就沒有上後繼之作。終於，隨著 POCO 從小米獨立出來為新的品牌，也在台灣推出超高性價比的 POCO M3，4,000 元左右的價位就提供還不差的性能表現，更有 6,000mAh 超大電池，對於想要第二台備機或是想要購機給長輩和小孩用的族群，POCO M3 還滿合適的。

POCO M3 包裝內含手機、Type-C 充電器、快充插頭、透明軟保護殼、退卡針、說明書。

超大螢幕、超大電量，機身卻很輕盈

相較於一般採用 6,000mAh 電池的手機，POCO M3 將重量控制在 200 克以內，因此握起來重量不會太重，而且機身配重也很不錯，拿在手裡時重心會落在手掌上，不會有向外傾倒的感覺，顆粒設計的背蓋也提高了一些摩擦力，讓單手使用時不至於滑手。

POCO M3 螢幕採用 6.53 吋 Full HD+ 19.5:9 水滴螢幕，螢幕占比達到 90.34% 之高，並通過德國萊茵低藍光認證，在開啟護眼模式狀態下可以減少長時間使用手機導致眼睛疲勞的機率。機身配有立體聲雙揚聲器，通過 Hi-Res Audio 高解析音效認證 。

POCO M3 推出活力黃、冷酷藍、動力黑三色，機背有像是籃球表面的止滑紋路，重量為 198 克。

螢幕為 6.53 吋 Full HD+ 水滴螢幕，表面有康寧第三大代大猩猩玻璃保護。

側邊電源鍵結合指紋辨識器功能，也可以使用 AI 人臉辨識。

採用 4G+4G 獨立三卡槽設計，支援 512GB micro SD 卡。

高通 S662 處理器

以 3999 元這個價位來說，POCO M3 的硬體配置還滿不錯的，採用高通 Snapdragon 662 處理器，搭配 4GB LPDDR4X 記憶體以及 128GB UFS2.2 儲存空間，在日常使用時操作順暢度中等，在開啟應用程式時雖然沒有到秒開的程度，但也不至於會等太久，玩遊戲則是會稍微有點卡，比較適合單純玩小遊戲的族群。

透過安兔兔、Geekbench 和 3DMark 測試大概是落在入門到中階機的定位，從安兔兔測試也看得出來 POCO M3 溫度控制還滿不錯的，就算是會大量耗資源的跑分軟體也不至於會讓機身溫度上升太多。

POCO M3 一大特色就是具有 6,000mAh 大電池，續航力表現是筆者近期測過最出色的一款，官方提供的數據是可以連續看影片 17 小時、打電話 40 小時，聽音樂 196 小時，而我們透過 PCMark 工作 2.0 模擬一般使用情況，在連上 Wi-Fi、螢幕亮度設定為 20% 時，電量從 100% 至 20% 約可使用 24 小時 20 分，對於一般中輕度手機使用者來說，大概兩三天充一次電就可以了。

充電則提供 18W 充電規格，隨包裝就有附上可以快充的充電器，不過由於電池比較大（6,000mAh），即便已經有 18W 充電了，要完全充飽還是需要比較長的時間。

除了 POCO M3 之外，紅米新推出的紅米 9T 也採用高通 Snapdragon 662 處理器，硬體規格除了多一顆超廣角主鏡頭之外完全相同，以下表列兩款手機的規格比較供讀者參考。

型號 POCO M3 紅米 9T 處理器 高通 Snapdragon 662 記憶體 4GB LPDDR4 儲存空間 64GB UFS2.1 128GB UFS2.2 獨立 micro SD 卡槽 螢幕 6.53 吋 Full HD+ 19.5:9 水滴螢幕 對比度 1500：1 395ppi 電池 6,000mAh 電池、18W 充電 主鏡頭 三鏡頭 4800 萬畫素 f/1.79 主鏡頭 200 萬畫素 f/2.4 微距鏡頭 200 萬畫素 f/2.4 景深鏡頭 四主鏡頭 4800 萬畫素 f/1.79 主鏡頭 800 萬畫素 f/2.2 超廣角鏡頭 200 萬畫素 f/2.4 微距鏡頭 200 萬畫素 f/2.4 景深鏡頭 前鏡頭 800 萬畫素前鏡頭 尺寸 162.3 x 77.3 x 9.6mm 198 克 售價 64GB：3,999 元 128GB：4,699 元 64GB：4,699 元 128GB：5,499 元

POCO M3 拍照實測

POCO M3 採用三鏡頭配置，分別是 4800 萬畫素 f/1.79 主鏡頭、200 萬畫素 f/2.4 微距鏡頭以及 200 萬畫素 f/2.4 景深鏡頭。

主鏡頭由上而下分別是 200 萬畫素微距鏡頭、4800 萬畫素主鏡頭、200 萬畫素景深鏡頭。

拍照介面提供多種拍照輔助功能，像是參考線、水平儀等，也有微距模式、夜景模式、文件檔案格式、縮時攝影等等。

實拍照片

拍攝時對焦速度表現中等，不到特別快、但也不會對很久，拍照發色非常濃郁，從以下的實拍圖就可以看出藍天之藍，或是紅花之豔，對比度也較高，在高反差的環境下照片暗部容易黑成一片，不過如果以四五千元價位帶的手機來說，表現還算 ok，也有 HDR 功能可以平衡亮暗部反差大的情況。

開啟 HDR。

小結

POCO M3 是款性價比非常高的機種，高通 Snapdragon 662 搭配 4GB RAM 的配置在日常操作還算滿順暢的，雖然在玩一些對圖形處理要求較高的遊戲時畫面會沒那麼順暢，不過大致上來說還在可接受的範圍內。三鏡頭的組合在光線充足的環境下可以拍出畫面非常濃郁的照片，光線不足的情況下建議開啟夜景功能輔助可以提高照片品質。整體來說，在 5,000 元以下的手機來說，POCO M3 會是其中最值得購買的機種。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》