華為確認將在2/22揭曉新一代螢幕可凹折手機Mate X2

華為確定將在2月22日揭曉新一代螢幕可凹折手機Mate X2，除了同樣定位旗艦手機產品之外，預期將把原本螢幕向外的凹折方式，調整為螢幕向內凹折，同時外部也會保留一組螢幕，整體設計有點類似三星Galaxy Z Fold。

依照先前市場傳聞指出，Mate X2將採用攤開後為8.01吋面積設計、解析度為2480 ×2200的主螢幕，配置在外側的6.45吋螢幕則採用2700 × 1160解析度規格，主要在主螢幕凹折時可維持使用手機功能。

至於處理器則預期採用華為旗下海思半導體在去年揭曉的Kirin 9000，相機部分則預期搭載5000萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素長焦鏡頭與800萬畫素長焦鏡頭設計，並且對應10倍混合光學變焦。

在此之前，市場曾傳出華為將榮耀品牌拆分獨立之後，未來可能將手機業務轉由榮耀品牌發展為主，並且計畫出售手機業務。不過，華為在後續多次否認此類說法，強調未來依然會持續推出P系列與Mate系列機種，而此次宣布推出Mate X2也意味華為並未計畫從手機市場撤離。

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