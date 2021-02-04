快訊

恫嚇學生受治療？新加坡教育部「她／他性別」風暴

黃捷說無黨派奧援 時力志工：真心換絕情「很想罵髒話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為確認將在2/22揭曉新一代螢幕可凹折手機Mate X2

聯合新聞網 / 楊又肇

華為確定將在2月22日揭曉新一代螢幕可凹折手機Mate X2，除了同樣定位旗艦手機產品之外，預期將把原本螢幕向外的凹折方式，調整為螢幕向內凹折，同時外部也會保留一組螢幕，整體設計有點類似三星Galaxy Z Fold

依照先前市場傳聞指出，Mate X2將採用攤開後為8.01吋面積設計、解析度為2480 ×2200的主螢幕，配置在外側的6.45吋螢幕則採用2700 × 1160解析度規格，主要在主螢幕凹折時可維持使用手機功能。

至於處理器則預期採用華為旗下海思半導體在去年揭曉的Kirin 9000，相機部分則預期搭載5000萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素長焦鏡頭與800萬畫素長焦鏡頭設計，並且對應10倍混合光學變焦。

在此之前，市場曾傳出華為將榮耀品牌拆分獨立之後，未來可能將手機業務轉由榮耀品牌發展為主，並且計畫出售手機業務。不過，華為在後續多次否認此類說法，強調未來依然會持續推出P系列與Mate系列機種，而此次宣布推出Mate X2也意味華為並未計畫從手機市場撤離。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 半導體 可凹折手機 華為

延伸閱讀

任正非簽署華為回溯激勵計畫 有效期5年

美中半導體技術爭奪戰 英媒：台灣夾在正中間

傳董座徐直軍去職轉戰光刻機廠 華為斥謠言

華為摺疊旗艦手機Mate X2 22日登場

相關新聞

別急著下手！先看看元月這些手機降價最多

北台灣最大通訊連鎖門市傑昇通信今（3）日公布，統計1月門市銷售資料，顯示1月手機降價前十名，ZenFone 7系列、iP...

華為確認將在2/22揭曉新一代螢幕可凹折手機Mate X2

華為確定將在2月22日揭曉新一代螢幕可凹折手機Mate X2，除了同樣定位旗艦手機產品之外，預期將把原本螢幕向外的凹折方式，調整為螢幕向內凹折，同時外部也會保留一組螢幕，整體設計有點類似三星Galaxy Z Fold。

華為摺疊旗艦手機Mate X2 22日登場

華為去年遭美國制裁後，業務發展深受外界關注。華為3日在官方微博上宣布，新一代摺疊螢幕手機Mate X2，將於本月22日正...

Google商店推新春限時特惠 新款Pixel 5G手機首降千元

迎新年換新機，Google Store也悄悄推出新春特惠活動，即日起至台灣時間2月14日晚上11:59截止，包括最新Pi...

台灣5G網速躍身全球第三 遠傳全台第一助攻

國際行動網路調查權威Opensignal今（3）日首次公布最新「全球5G用戶體驗報告」，資料收集期間為去年10月1日至1...

解決配戴口罩使用困擾 蘋果在新版iOS加入以Apple Watch解鎖iPhone功能

因應疫情影響而必須經常配戴口罩情況，蘋果開始在針對開發者釋出的iOS 14.5與iPadOS 14.5 Developer Beta 1更新測試版本中，加入可藉由Apple Watch直接將iPhone或iPad解鎖功能，讓使用者在配戴口罩情況下，依然可以更便利、快速地使用手機或平板功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。