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解決配戴口罩使用困擾 蘋果在新版iOS加入以Apple Watch解鎖iPhone功能

聯合新聞網 / 楊又肇

因應疫情影響而必須經常配戴口罩情況，蘋果開始在針對開發者釋出的iOS 14.5與iPadOS 14.5 Developer Beta 1更新測試版本中，加入可藉由Apple Watch直接將iPhone或iPad解鎖功能，讓使用者在配戴口罩情況下，依然可以更便利、快速地使用手機或平板功能。

類似應用，其實蘋果很早就已經應用在Mac系列機種，讓使用者配戴Apple Watch情況下，靠近Mac系列機種且開啟即可完成解鎖 (當然必須事先完成設定)。

雖然先前蘋果表示在使用者配戴口罩情況下，依然可以透過快速輸入Pin Code方式解鎖，但是相比過往透過Face ID方式解鎖依然會需要多等幾秒鐘，同時也不夠直覺，因此蘋果此次計畫在日後釋出的iOS 14.5或iPadOS 14.5正式更新版本，加入以事先完成設定的Apple Watch協助解鎖。

而在使用過程中，Apple Watch必須維持配戴狀態才能將iPhone或iPad解鎖，同時Apple Watch也必須事先與iPhone裝置配對，並且在iPhone「設定」項目中的「Face ID 與密碼」選項開啟以Apple Watch解鎖功能。藉由Apple Watch解鎖時，使用者也會透過Apple Watch收到震動回饋通知，並且可在此時選擇將iPhone或iPad裝置再次鎖定。

▲目前釋出iOS 14.5、iPadOS 14.5測試更新僅先向開發者提供體驗，預計要稍等一些時間才會向一般使用者開放下載升級
▲目前釋出iOS 14.5、iPadOS 14.5測試更新僅先向開發者提供體驗，預計要稍等一些時間才會向一般使用者開放下載升級

不過，目前透過Apple Watch解鎖功能僅限開啟iPhone，並未對應Apple Pay付費功能，因此使用者依然需要在付費過程輸入Pin Code，或是轉由Apple Watch的Apple Pay功能付費。

至於在使用App Store、iTunes及Safari瀏覽器過程中，當啟用「密碼自動填寫」功能時，若使用者配戴口罩的話，透過輸入個人設定Pin Code即可快速呼叫先前記憶的帳號密碼，協助使用者快速登入線上服務。

在其他更新部分，蘋果預期加入先前提及的隱私追蹤透明更新，任何App都必須事先取得使用者同意，才能能在App內容中取用使用者隱私資料，同時使用者也能隨時調整設定，另外也在Siri服務功能加入可直接撥打電話給緊急聯絡人，以及新增支援PlayStation 5、Xbox Series X/S控制器連接使用，針對iPadOS的隨手寫辨識功能也加入支援葡萄牙文、法文、義大利文、德文、西班牙文。

此外，新版更新也正式加入可透過實體SIM卡與eSIM功能實現雙5G網路連接功能，在CarPlay功能也加入分享抵達時間選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

口罩 Apple Watch 蘋果 Face ID

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