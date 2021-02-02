專利顯示Google至少打造兩款螢幕可凹折手機 預期以Pixel品牌問世

在與三星合作螢幕可凹折手機的Android作業系統操作介面後，顯然Google也計畫投入打造螢幕可凹折手機，或許未來將會以Pixel品牌問世。

依照Google申請設計專利顯示，至少會有類似三星的Galaxy Z Fold與Galaxy Z Flip兩種螢幕可凹折手機形式設計，分別採用左右開闔與上下掀折使用模式。

不過，兩者凹折機構設計則明顯與三星採用方式不同，其中左右開闔形式的螢幕可凹折手機，在凹折處保留讓內層螢幕有足夠形變空間，但缺點就是螢幕攤平時，機身背面會有一道明顯突起情況。

至於在上下掀折形式的螢幕可凹折手機中，則是藉由鉸鍊機構確保螢幕彎曲折合使用模式，但目前專利描述並未包含額外機構強化設計，因此可能會有使用強度問題，或許未來在實際設計產品會增加其耐用性。

目前無法確認Google日後是否會以此設計專利打造新款Pixel手機，並且加入螢幕可凹折使用模式，但從Google已經與三星深入合作螢幕可凹折手機操作介面來看，顯然Google也有意藉由螢幕可凹折手機創造更多Android作業系統應用可能性。

過去負責帶領Pixel研發團隊的Mario Queiroz，曾在2019年一場受訪活動中透露Google內部已經針對螢幕可凹折手機進行研究，同時也有相關設計原型，而在後來的消息中也挖出包含「passport」在內代號名稱，或許今年內會有更進一步消息公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》