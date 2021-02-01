黑鯊手機4確定搭載120W快充 15分鐘內充飽4500mAh電池電量

在華碩透露將接曉新款ROG Phone之後，黑鯊也確定將揭曉新款黑鯊手機4，並且預告將搭載120W快充技術，預期可在15分鐘內將4500mAh電池電量充滿。

相較華碩可能在新款ROG Phone跳過數字「4」，而會直接以ROG Phone 5作為新機名稱，黑鯊似乎並未刻意避開數字「4」的命名方式，而是直接採用黑鯊手機4名稱。

從黑鯊執行長羅語周透露消息，更確認黑鯊手機4將會搭載120W快充技術，並且可在15分鐘內將4500mAh電池電量充滿，同時也確定將與更多遊戲內容合作，讓這些遊戲在黑鯊手機4上能有更好執行表現，其中更包含騰訊遊戲、網易遊戲與完美世界在內10家遊戲業者。

而在稍早傳出消息裡，黑鯊手機4將會採用6.67吋、解析度為2400 x 1080的OLED螢幕，並且支援更高畫面更新率，同時處理器將會採用Qualcomm Snapdragon 888，另外更採用高效率電荷泵設計，讓充電效率提高至98.5%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》