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三星計畫今年推出更多手機螢幕設計 其中包含可滑動與捲動形式

聯合新聞網 / 楊又肇

除了LG準備將卷軸式螢幕設計應用在手機產品，三星也計畫在今年推出包含更多可凹折、可滑動或捲動使用的螢幕設計

在稍早公布2020財年第四季財報結果時，三星顯示業務部門資深副總裁崔權寧 (Choi Kwon-young)透露今年將會在中小尺寸螢幕擴大可凹折應用設計，藉此擴大在螢幕可凹折手機領先地位。

在此之前，三星已經分別推出左右翻折的Fold形式設計，以及上下垂直翻折的Flip形式設計，今年目標將是加入更多螢幕可凹折使用形式，其中包含加入滑動、捲動使用模式，以及更多凹折使用設計款式。

此外，接下來新款螢幕設計也會加入更多螢幕更新率可變設計，同時也會讓螢幕顯示功耗持續降低。例如在今年推出的Galaxy S21 Ultra，三星便採用低功耗設計，藉此降低螢幕整體耗電表現。

至於在大尺寸螢幕部分，將會持續開發新款量子技術顯示器 (QLED Display)，同時原定在去年就結束的LCD液晶顯示器業務，目前則因應市場需求繼續生產。

目前市場已經開始出現採用卷軸式手機設計，透過橫向滑動方式讓螢幕顯示面積可延展擴大，一般時候則可恢復一般手機使用模式，包含OPPO日前已經對外展示旗下設計款式，而LG也在今年初的CES 2021期間展示名為Foldable的手機，甚至TCL也藉由旗下面板廠華星光電展示卷軸式手機設計

除了將公布更多螢幕可凹折、滑動或捲動使用設計，三星今年也準備向中國品牌手機廠商提供螢幕可凹折顯示面板，藉此擴大螢幕可凹折手機使用市場，讓此類手機設計能加速普及。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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