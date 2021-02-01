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三星傳出今年第三季開始 向中國手機業者提供可凹折顯示面板

聯合新聞網 / 楊又肇

除了先前已經開始向部分中國品牌手機提供AMOLED顯示面板，三星接下來也計畫在今年第三季開始向中國品牌手機業者提供可凹折設計的顯示面板，預期將加速螢幕可凹折手機普及發展。

依照ETNews新聞消息人士指稱，Samsung Display已經與中國特定品牌手機業者簽署合作，預計在今年第三季開始提供可凹折設計的顯示面板。

雖然目前包含京東方、華星光電、柔宇等中國顯示面板廠商都已經提出可凹折設計的顯示面板，但實際可凹折曲度，以及能否藉由超薄玻璃 (UTG)覆蓋面板表面作為保護，顯然還是由三星取得較大競爭優勢。

而在京東方等面板廠商也準備推出更輕薄、可凹折曲度更高的顯示面板之際，三星若順利取得向更多中國品牌手機業者提供可凹折設計的顯示面板，意味將能在此類關鍵元件供應取得更大市佔優勢。

此外，一旦三星開始向更多中國品牌業者提供可凹折設計顯示面板，同時也意味螢幕可凹折手機將會加速普及，不僅將讓此類手機產品價位降低，同時也會配合更多面板廠商提供不同設計，讓螢幕可凹折手機也能有更多元選擇。

在此之前，包含小米、OPPO在內中國品牌手機業者均透露將推出螢幕可凹折手機，華為則是在更早時就藉由京東方設計推出Mate X，柔宇也推出旗下螢幕可凹折手機產品，但卻未能在市場獲得明顯銷量，或許與三星提出設計完成度相對較高，同時手機凹折後的體型也相對較小有關。

除了顯示面板供應，三星過去也在手機產業提供大量記憶體、儲存元件，目前也計畫擴大供應旗下相機感光元件，甚至手機處理器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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